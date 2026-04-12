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Valorugby senza freni: Lyons travolti al Mirabello

Valorugby senza freni: Lyons travolti al Mirabello

Valorugby controlla la gara e dilaga nella ripresa: Lyons battuti 52-7 al Mirabello senza possibilità di replica.
2 min

Reggio Emilia, Stadio “Mirabello” – domenica 12 aprile 2026 ore 15:30

Valorugby Emilia v SITAV Rugby Lyons 52-7 (pt 19-7)

Marcatori: p.t. 6’ mPerez Caffe tr. Bianco (7-0), 14’m. Colombo (12-0), 20’ m.Cutler tr.Russo (12-7), 27’ m.Resino tr.Bianco (19-7);
s.t. 43’ m.Colombo tr. Bianco (26-7), 62’ m. Resino tr.Bianco (33-7), 71’ m.De Villiers (38-7), 76’ m.Bianco tr.Bianco (45-7), 78’ m.Colombo tr.Brisighella (52-7)

Valorugby Emilia: Lazzarin (60’Brisighella); Resino, Cuminetti, Schiabel (cap) (64’De Villiers), Colombo; Bianco, Cuoghi; Portillo (46’Esposito), Mussini, Perez Caffe; Du Preez (54’Nasove), Dell’Acqua; Rossi (46’Rimpelli), Silva (25’Taddei), Diaz (46’Brugnara).
All. Violi

SITAV Rugby Lyons: Via (62’Matenga) (75’Maggiore); Gaetano, Rodina, Conti, Solari; Russo (48’Camero), Colombo (62’Isola); Moretto (cap), Perazzoli, Cisse (70’Bance); Cemicetti (62’Bottacci), Cutler; Salerno (35’Horgan), Maggiore (62’Borghi), Acosta.
All. Paoletti

Arb.Meschini (Milano)
AA1 Favaro AA2 Luzza
Quarto Uomo: Selmi
TMO: Bertelli

Cartellini: al 54’ rosso a Acosta, al 73’ giallo a Horgan
Calciatori: Bianco (Valorugby) 5/7. Brisighella (Valorugby) 1/1, Russo (Rugby Lyons) 1/1
Note: pomeriggio nuvoloso, circa 11°, campo in ottime condizioni. Spettatori circa 700. Prima del match osservato un minuto di silenzio in memoria di Franco Zani, nazionale azzurro 187
Punti conquistati in classifica: Valorugby Emilia 5; Sitav Rugby Lyons 0
Simecom Player of the Match: Andrea Cuoghi (Valorugby)

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