Preview 17ª giornata di Soladria Serie A Elite Maschile 25/26

Solo due settimane ci separano dai verdetti finali e ci aspettano almeno quattro incontri al vertice con l’ultima partita tra Mogliano e Reggio Emilia come discriminante per decidere gli accoppiamenti per i play off. I risultati della domenica hanno spostato poco o nulla lasciando aperta la porta strettissima per un ingresso dell’ultim’ora delle Fiamme Oro al banchetto finale e decretando il ritorno in pompa magna dei Diavoli di Valo rugby in testa alla classifica (unica squadra matematicamente qualificata alla post season). Nessuna delle 5 squadre coinvolte nella volata finale ha più turni di stop, quindi ci saranno in palio 10 punti potenziali per ognuna per sperare in grande ed ambire ad una posizione migliore. In caso di arrivo a pari punti tra due o più squadre, la prima discriminante da considerare sarà la differenza nello score tra gli scontri diretti. Sotto troverete uno schema di massima che indica la situazione attuale con le differenze tra le squadre coinvolte che aggiorneremo anche la settimana prossima in vista dell’ultimo turno. Reggio già classificata, Padova a cui manca un solo punto per la matematica certezza, a Rovigo sarebbero sufficienti 3 punti come almeno 6 per Viadana. Alle Fiamme potrebbero non bastare due vittorie con bonus e dieci punti totali, ma tutto è ancora in bilico.

Divertiamoci!

RECORD GIUSTE-SBAGLIATE 52-17 (56-18 non trasmesso) senza contare il pareggio tra FFOO e ROV

MOGLIANO VENETO RUGBY – RANGERS RUGBY VICENZA (Casellato vs Cavinato XVI incontro)

Derby Veneto tra le due deluse dalla classifica che avevano aspirazioni leggermente diverse ad inizio campionato. La sfida tra i cugini Casellato-Cavinato arriva alla sua sedicesima edizione con Umberto che gode di un leggero margine su Andrea. Il conteggio oggi reca un 8v-6p-1n a favore del primo che cercherà di mantenere il vantaggio sulla diretta concorrente. Una settimana fa entrambe non hanno brillato ed in tutto il girone di ritorno hanno fin qui avuto un solo successo a referto su sei tentativi ciascuno, cosa che rende questa partita, lontana da altri significati di classifica, interessante e godibile. Mogliano dovrà contenere la gestione del possesso Vicentina derivante dalla sua superiorità nel pacchetto, la ricerca sarà tutta votata a tenere basso il numero di mischie e touche giocate cercando di alzare il numero delle fasi di gioco. Per sponda Rangers la possibilità di migliorare la propria posizione in classifica passa tutta da questa partita che aggiunge significato utile a quello già descritto sopra. Comunque vada sarà partita nervosa e tesa che dovrebbe risolversi a favore di chi gestirà meglio il conteggio dei falli commessi e la loro gravosità (Leggi cartellini gialli…). In attesa dei verdetti finali questa sfida segnerà in tutto e per tutto quale sia la terza forza Veneta in campo, attendendo le formazioni ufficiali, che di sicuro sposteranno gli equilibri ed auspicando ritorni importanti per entrambe le squadre coinvolte, la nostra previsione va a…

MOGLIANO VENETO RUGBY +5

BIELLA RUGBY CLUB – FEMI-CZ RUGBY ROVIGO

La peggior sconfitta finora subita da Biella è proprio avvenuta contro Rovigo che, all’8° di servizio, distanziò gli avversari di 67 punti di fatto non permettendo alcuna replica in merito agli Orsi. Questo turno Rovigo è alla ricerca del colpo grosso per provare ad avere la semifinale di ritorno in casa e non può permettersi distrazioni contro i volenterosi Piemontesi. Conclusa la collaborazione con Carlo Orlandi, Coach Benettin sta già lavorando alla prossima stagione cercando di dividere ciò che di buono è stato fatto ed eliminando tutte le differenze strutturali che non hanno permesso ai Gialloverdi di competere contro le prime della classe. Il divario ma soprattutto il momento non sembrano dare scampo ai padroni di casa che cercheranno comunque di onorare la partita facendo tesoro di quanto buono fatto vedere fin qui. Rovigo si giocherà molto del suo futuro soprattutto la prossima settimana quando riceverà le Fiamme Oro e, nell’attesa di vedere il risultato tra le due parentesi che la delimitano, può permettersi il lusso di fare esperimenti e cercare soluzioni ma non di mettere a repentaglio il risultato. Ovviamente le motivazioni faranno la differenza ed il primo tempo sarà l’intervallo da controllare.

FEMI-CZ RUGBY ROVIGO +21

FIAMME ORO RUGBY – VIADANA RUGBY 1970

In concomitanza ma a distanza di 500km si svolgono le due più attese sfide di questa settimana che ci daranno verosimilmente verdetti e programmi. Partendo da più a Sud la ricerca della Polizia di Stato, fallito il golpe contro Reggio Emilia, passa per la sfida contro Viadana. Entrambe non possono permettersi scivoloni e questo renderà la partita un evento tiratissimo ed in bilico fino all’80°. Romani con una settimana di preparazione in più sulle gambe ed ospiti reduci dalla sconfitta contro Rovigo che ha sollevato molti dubbi sulla tenuta nella seconda frazione di gioco e sulla profondità della panchina. Sarà partita più da episodi che da volume e sicurezze. Entrambe giocano un rugby speculare con statistiche pressoché identiche nei valori che contano. La facilità con cui le Fiamme e Viadana segnano mete sarà messa a dura prova dalle comunque buone strutture difensive e tutto ciò unito al rugby veloce del sintetico di Roma dovrebbe trasportare i valori più su sfide personali per avere il sopravvento. Chi dovesse avere più presenza effettiva nei 22m avversari dovrebbe avere la meglio ma come abbiamo ricordato, sarà risultato deciso da episodi più che da calcoli. Bellissima la sfida tra terze linee e triangolo allargato, la difficoltà di contendere le fasi statiche avversarie darà molti palloni giocabili ai registi e chi li sfrutterà con più logica, senza commettere errori, avrà la meglio.

FIAMME ORO RUGBY +4

PETRARCA RUGBY – VALORUGBY EMILIA

Spostandoci più a Nord, altra partita che, più che mettere in palio i posti al sole, dovrà decidere i rapporti di forza tra due pretendenti alla vittoria finale e preparare le assegnazioni per le semifinali. Reggio Emilia, forte della vittoria in finale di Coppa contro i rivali, cercherà di confermare le proprie ambizioni mentre Padova dovrà sfruttare il fattore campo avendo mantenuto il “Geremia” inviolato in questa stagione. I Diavoli hanno vinto le ultime tre partite in quest’anno sportivo contro Padova e cercheranno di confermare questo trend imbastendo la miglior formazione disponibile. Potenzialmente potremmo avere sei incontri ufficiali da mettere a referto fino alla fine della stagione facendo di questa sfida la più giocata dell’anno. I valori non sono dissimili e le sfortune di Padova sono quasi sempre state generate dalla miglior capacità realizzativa degli ospiti nei momenti che contano. Tiene banco lo scontro tra le mediane che dovranno gestire le sorti di questo incontro con un leggero margine a favore di Valorugby per meccanismi ed intensità. Pur giocando di media più palloni di qualsiasi altra squadra del campionato, i dati ci dicono che, sia Padova che Reggio, passano molto tempo nella propria metà campo. Dovesse trasformarsi in una battaglia al piede Padova con Lyle potrebbe avere un leggero utile a favore. Da tenere sott’occhio quel +8 a favore di Reggio che potrebbe influire sulla classifica finale si arrivasse a pari merito…

PETRARCA RUGBY +3

RIPOSA – SITAV RUGBY LYONS