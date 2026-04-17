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Anticipo 17a giornata della Soladria Serie A Elite: a Mogliano va il derby contro i Rangers Vicenza

Anticipo 17a giornata della Soladria Serie A Elite: a Mogliano va il derby contro i Rangers Vicenza

Apre la 17esima un bel derby Veneto ricco di mete. Ad uscirne con 5 punti sono i Biancoblù di Umberto Casellato
3 min

Soladria Serie A Elite, 17ᵃ giornata

La 17esima giornata si apre con una partita spettacolare giocata tra Mogliano Veneto e Vicenza. Un derby veneto ricco di emozioni, di sorpassi e contro-sorpassi e di mete.
I Rangers cercano di chiudere al meglio il campionato e, dopo la vittoria di settimana scorsa contro Biella vogliono portare a casa 4 punti anche da Mogliano e si vede.
Il primo tempo si chiude infatti con i Biancorossi in vantaggio per 20 ad 8, frutto di un’ottima prova in attacco di Perello Alvarez e compagni.
Dagli spogliatoi rientra però molto meglio Mogliano che piazza un break importantissimo e va sopra per 29 a 20.
Sembra finita ma è ancora la compagine di Cavinato a marcare per 2 volte oltre la linea di meta e a portarsi avanti.
A chiudere il match ci pensa Dal Zilio con la marcatura che vale la vittoria e il bonus per i Biancoblù.

Mogliano Veneto – Stadio “Maurizio Quaggia” – venerdì 17 aprile 2026 ore 18:30
Mogliano Veneto Rugby vs Rangers Vicenza 36 – 32 (8-20)

Marcatori: pt. 2′ cp. Perello-Alvarez (0-3); 10′ cp. Teneggi (3-3); 13′ m. Castro-Ansaldo, tr. Perello-Alvarez (3-10); 18′ m. Dal Zilio (8-10); 22’ cp. Perello-Alvarez (8-13); 36′ m. Pretz tr. Perello-Alvarez (8-20);
st. 42′ m. Finotto, tr. Teneggi (15-20); 54′ meta di punizione Mogliano Veneto Rugby (22-20); 58′ m. Stefani, tr, Teneggi (29-20); 62′ m. Vunisa (29 – 25); 69′ m. Coppo, tr. Heymans (29-32); 75′ m. dal Zilio, tr Favaretto (36-32).

Mogliano Veneto Rugby: Padovani; Schiabel (70′ Vanzella), Magni, Drago, Dal Zilio (Cap.); Teneggi (70′ Favaretto), Tizzano (40′ Bellotto); Semenzato, Miranda (51′ Casartelli), Finotto; Pontarini (62′ Pettinelli), Midena; Genovese (62′ Santucho), Pelli (40′ Stefani), Gentile
all.: Umberto Casellato

Rangers Rugby Vicenza: Sperandio; Tavuyara (23), Castro-Ansaldo, Leaupepe, Coppo (61′-64’ Bettinelli) (70’ Filippetto); Perello-Alvarez (56′ Heymans), Panunzi (Cap.)(56′ Gregorio); Vunisa, Ferrari, Pretz; Mugnaini (35’ Parolo), Riedo (75’ Menon); Leso (64’ Bettinelli), Ferrara (62′ Chimenti-Borrell), Zago
all.: Andrea Cavinato

Arb. Cosimo Parisi
AA1 Dario Merli AA2 Alex Frasson
TMO: Giuseppe Vivarini

Cartellini: 21′ giallo Dal Zilio (Mogliano Veneto Rugby); 28′ giallo Vunisa; 54′ giallo Leso (Rangers Vicenza)
Calciatori: Teneggi 3/4 ; Favaretto 1/1 (Mogliano Veneto Rugby); Perello-Alvarez 4/7; Heymans 1/2 (Rangers Vicenza)
Note: Tempo sereno, temperatura 20° C., terreno di gioco in buone condizioni, spettatori circa 700.
Punti conquistati in classifica: Mogliano Veneto Rugby 5 – Rangers Vicenza 2
Simecom Player of the Match: Filippo Drago (Mogliano Veneto Rugby)

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