FINALE SERIE A ÉLITE MASCHILE 2025/26: IL 2 GIUGNO A PADOVA LA SFIDA SCUDETTO, IN DIRETTA SU RAI 2

Sarà lo Stadio “Plebiscito” di Padova, martedì 2 giugno alle ore 18:15, in occasione della Festa della Repubblica, a ospitare la Finale del Campionato Italiano di Serie A Élite Maschile 2025/26, appuntamento che assegnerà il titolo di Campione d’Italia al termine della stagione.

L’organizzazione dell’evento, affidata alla Lega Italiana Rugby dal Consiglio Federale della Federazione Italiana Rugby del 6 febbraio scorso, sarà realizzata in collaborazione con il Comune di Padova e la FIR, confermando il percorso comune di crescita e valorizzazione del rugby di vertice nazionale.

Dopo il successo della Finale di Coppa Italia disputata a Reggio Emilia, la Finale Scudetto rappresenta il secondo grande evento stagionale organizzato dalla Lega Italiana Rugby, che prosegue così il proprio impegno nella gestione dei principali appuntamenti del calendario nazionale, dopo le finali di Campionato, Coppa Italia e Supercoppa maschili della scorsa stagione.

L’evento sarà trasmesso in diretta su Rai 2, consolidando la sinergia tra Rai, FIR e Lega Italiana Rugby, e garantendo al massimo campionato italiano un’importante vetrina nazionale.

La giornata del 2 giugno sarà molto più di una partita: Padova diventerà il cuore pulsante del rugby italiano con un ricco programma di eventi collaterali pensati per coinvolgere tifosi, famiglie e appassionati. Nei pressi dello stadio sarà allestito il Villaggio del terzo tempo, aperto fino a tarda sera, che accompagnerà il pubblico in una grande festa della comunità ovale, tra sport, musica e intrattenimento.

Le due squadre finaliste emergeranno al termine delle semifinali playoff, che decreteranno le protagoniste dell’atto conclusivo della stagione.

«La Finale Scudetto rappresenta il culmine del nostro campionato e un’opportunità per continuare a far crescere il movimento – ha dichiarato Giulio Arletti, Presidente della Lega Italiana Rugby – Stiamo portando avanti un percorso che punta a rendere ogni grande evento sempre più coinvolgente e riconoscibile, valorizzando il lavoro dei club e dei territori. Padova è una sede che unisce tradizione e passione: vogliamo offrire al pubblico una giornata intensa, capace di andare oltre gli ottanta minuti e trasformarsi in un’esperienza per tutta la comunità del rugby».

«La Finale della Serie A Élite Maschile – ha detto il Presidente FIR Andrea Duodo – è un appuntamento fortemente simbolico e sportivamente significativo per il rugby italiano, la sfida che assegna il più importante titolo nazionale maschile del nostro rugby. Siamo entusiasti della scelta della Lega di tornare al Plebiscito di Padova, un impianto che nel recente passato ha ospitato alcune finali memorabili del massimo campionato. La scelta di confermare alla Lega Italiana Rugby l’organizzazione della Finale nasce dalla volontà di proseguire nel percorso condiviso, avviato sin dall’inizio della nostra governance. che ha già dato risultati concreti per accrescere il valore della Serie A Elite Maschile. La collaborazione tra FIR, LIR e le istituzioni locali, come il Comune di Padova, rappresenta – insieme alla diretta su Rai 2 – un elemento strategico per far crescere il rugby italiano e avvicinarlo al grande pubblico, un percorso che ci vede sinergicamente al lavoro con i nostri Club di vertice».

«Per Padova è un grande onore ospitare un evento di questo livello – ha dichiarato Diego Bonavina, Assessore allo Sport del Comune di Padova – La Finale Scudetto sarà un’occasione straordinaria per promuovere la nostra città e la sua tradizione sportiva, confermando il ruolo centrale che Padova sta assumendo nel panorama rugbistico nazionale, anche alla luce del recente Scudetto conquistato dal Valsugana nel campionato femminile. Insieme alla Lega Italiana Rugby e alla Federazione stiamo lavorando per costruire una giornata che coinvolga tutta la comunità, trasformando il 2 giugno in una vera festa dello sport e dei valori del rugby».

Ulteriori informazioni su biglietteria e programma degli eventi saranno comunicate nelle prossime settimane.

21 aprile 2026

Cristiano Morabito – Addetto stampa Lega Italiana Rugby