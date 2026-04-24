Preview 18ª giornata di Soladria Serie A Elite Maschile 25/26

Speravamo in un finale in bilico con tutto ancora in palio all’ultima giornata ed alla fine ci dovremmo accontentare di goderci il turno conclusivo con solo gli accoppiamenti play-off da definire. Purtroppo la corsa al quarto posto delle Fiamme Oro si ferma in casa propria contro una ritrovata Viadana che nel secondo parziale domina il campo e segna la seconda sconfitta casalinga consecutiva dei Romani contro le squadre da battere (Reggio e Viadana). Colgo ancora l’occasione per ribadire che una post-season a sei squadre (con solo scontri diretti a tornata unica) tra le prime sei classificate forse potrebbe dare più pathos al campionato ma tant’è. Potendoci godere comunque delle battaglie interessanti nell’ultimo turno, riproponiamo sotto il tabellino aggiornato delle differenze punti segnati/subiti negli scontri diretti filtrato dall’uscita di scena della Polizia di Stato. Queste, come già detto, sono la seconda discriminante dopo il punteggio in classifica, che ci darà il metro delle speranze e le attese per un posto in classifica migliore. Nello sfasamento delle partite in corso, Reggio Emilia potrà godersi un giorno in più di attesa e fare bene i conti in casa sapendo a quanti punti finiranno Rovigo, Padova e Viadana. Sarà un turno in cui i calcoli potrebbero venir messi da parte per Padova e Viadana ormai sicuri dell’accesso alle fasi finali e verosimilmente poco interessati dall’organizzazione degli accoppiamenti. Forse il calcolo più banale da fare sarà più mirato a decidere con chi si preferirebbe giocare la semifinale. Considerando campionato e Coppa Italia, Padova ha sempre perso contro Reggio Emilia, mentre Viadana è l’unica ad avere un record positivo contro gli Emiliani (2v, 1p)…

Divertiamoci!

RECORD GIUSTE-SBAGLIATE 54-19 (58-20 non trasmesso) senza contare il pareggio tra FFOO e ROV

FEMI-CZ RUGBY ROVIGO – FIAMME ORO RUGBY

Purtroppo più una passerella per il finale di stagione che un vero match dove mettere in palio qualcosa di importante. Rovigo si gioca le sue chance per arrivare prima in classifica aspettando il giorno dopo di vedere cosa combinerà la capolista contro Mogliano. Potenzialmente questa era una di quelle partite esplosive dove ci sarebbe stato da divertirsi con tante segnature e con i punti in palio che contavano, ci rimane la prima voce dove di sicuro ne vedremo delle belle vista la capacità combinata di segnare e di farlo in modo non casuale. Le formazioni dovrebbero presentare molte novità, soprattutto per sponda romana, e permettere a giocatori poco utilizzati di mettersi in mostra. Nella relativa differenza che passa tra il giocarsi la semifinale di ritorno in casa o meno, la ricerca di Rovigo sta tutta nell’affermarsi come prima forza del campionato e rodere alcune certezze a Reggio Emilia. Le Fiamme Oro invece concludono un’altra annata che non li vede completamente contenti e rimette tutto alla prossima stagione. La percezione è sempre la stessa, sembra che manchi il centesimo per fare il dollaro e già da lunedì staff e direzione dovranno capire come arrivare pronti e preparati alla prossima sfida. Dispiace perdere subito una delle squadre più elettriche e divertenti del campionato ma effettivamente certi difetti storici sembrano non volersene andare (leggi scontri diretti contro le prime della classifica 1v,1n,5p) Di Rovigo parleremo più approfonditamente la prossima settimana ma tutto in questa partita sembra dire bersaglieri.

FEMI-CZ RUGBY ROVIGO +9

RANGERS RUGBY VICENZA – SITAV RUGBY LYONS

Partita che ha veramente poco da dire in termini di classifica e con la sola posta in palio per gli ospiti nello staccare Biella dall’ultimo posto e proporsi all’ottava posizione. Il tema più importante vede alcune figure in campo alla ricerca di conferme per la prossima stagione o la speranza di vetrine più importanti. Pur riducendo il carisma della partita, potremmo comunque ritrovarci a raccontare uno scontro divertente giocato con la leggerezza di chi non ha nulla da perdere. Gli errori peseranno relativamente in questa partita e le soluzioni più improbabili potrebbero essere all’ordine del giorno. Speranza nostra sarebbe di vedere minuti importanti di giovani nei ruoli che contano o comunque in campo. Entrambe abbastanza deluse dai propri risultati, si spera che trovino gioia in quest’ultima partita della stagione per mettere foraggio nella cascina delle aspettative visto il lungo stop prima della ripresa in estate.

RANGERS RUGBY VICENZA +4

VIADANA RUGBY 1970 – PETRARCA RUGBY

La partita con più polpa in gioco mette in palio tutto e nulla a seconda delle aspettative dei contendenti. Entrambe sicure del posto play-off, scenderanno in campo per vincere ma teoricamente con aspettative diverse e calcoli non condivisi. Padova ha sempre vinto contro gli avversari in stagione ma arriva dopo la delusione di una settimana fa mentre Viadana ha mostrato i muscoli a Roma rimettendo la chiesa al centro del villaggio. A formazioni complete la differenza tra queste due squadre è pressoché inesistente e la scelta dei partenti darà una sicura direzione all’incontro. Se si giocasse a non farsi male il tutto potrebbe trasformarsi in uno scontro abbastanza banale ma, visto il blasone e la caratura di queste due storiche realtà siamo certi che ci potremmo godere una bella disfida. Viadana e Padova sono quasi certi di non incontrarsi nelle semifinali (dato matematicamente possibile ma di difficile realizzazione) e nel caso dovrebbero rimandare i saluti al 2 Giugno in finale ma sarà molto più attuale e presente giocarsi qui ed ora la propria stagione.

RUGBY VIADANA 1970 +5

VALORUGBY EMILIA – MOGLIANO VENETO RUGBY

La capolista di questo campionato arriva ad una settimana dal suo secondo obiettivo stagionale in pompa magna. Archiviata una meritata Coppa Italia ora i Diavoli vanno alla caccia di quanto si erano prefissati ad inizio stagione e cioè uno dei primi due posti in classifica e la semifinale di ritorno in casa. Un solo punto per la matematica certezza della cosa ed una vittoria per fregiarsi del titolo di prima della classe della stagione regolare (cosa che negli ultimi due anni per altro non ha portato fortuna a Viadana…), la corsa verso un agognato titolo passa attraverso un’altra vetrina interessante per una partita che nel recente passato è sempre stata godibile e divertente. Anche in questo frangente la scelta delle formazioni potrebbe spostare gli equilibri e dare un senso diverso alla sfida. Mogliano e Casellato hanno già deciso per l’interruzione del rapporto a fine stagione ed in questa ultima uscita è facile pensare che gli animi saranno mirati a ben figurare anche se la differenza di strutture è, per il momento, abbastanza marcata. Due squadre che amano tenere in controllo l’orologio dovrebbero comunque alzare il tempo effettivo di gioco oltre i trenta minuti, tutto a buon ritorno per il pubblico che, finalmente, si è innamorato della storia degli Emiliani per questo 25-26.

VALORUGBY EMILIA +14

RIPOSA – BIELLA RUGBY CLUB