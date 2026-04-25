Soladria Serie A Elite: i risultati degli anticipi dell'ultima giornata

La 18esima giornata si apre con tre anticipi in contemporanea: a Vicenza i padroni di casa passano in vantaggio con un calcio di punizione di Heymans e la marcatura di Zago ma i piacentini reagiscono e passano in vantaggio con le mete di Rodina e Bottacci. Fine primo tempo sul risultato di 10-14 e punteggio in bilico fino al termine del match con gli ospiti che si assicurano la vittoria per 17-20: meta di Gregorio per Vicenza e due calci piazzati di Camero, premiato come Simecom Player of the Match, per mettere al sicuro il risultato.

Al Battaglini di Rovigo partita intensa fino a metà della prima frazione di gioco con i rossoblù che vanno a marcare con Cosi, risponde poco dopo A. Fusari per le Fiamme Oro ma Bruno al 35′ riporta avanti Rovigo. Fine primo tempo tirato col punteggio di 14-7. Nella seconda metà dell’incontro gli ospiti tengono alta l’attenzione per 20 minuti, ma dopo le mete di Gesi e Paganin al 57′ e al 66′, mollano completamente: i Bersaglieri marcano due volte negli ultimi 5 minuti con Frangini e capitan Ferrario, assicurandosi la vittoria ed il bonus offensivo. Risultato finale 42-7.

A Viadana va in scena lo scontro diretto tra la seconda e la terza della classe: Petrarca parte fortissimo segnando con Della Silvestra prima e con Pisani poi, chiudendo il primo tempo in vantaggio 0-14. Nella ripresa sono ancora i tuttineri a segnare per primi, questa volta con Botturi, netto 0-21 a inizio secondo tempo. Moto d’orgoglio però per Viadana che reagisce subito e in modo deciso: meta di Bruni Pleininger al 48′, trasformata da Ferro che, su un bel calcio a seguire di Ciofani, raccoglie e segna anche la seconda meta per i gialloneri. Marcatura dei padroni di casa però non trasformata, e quindi a poco serve il calcio di punizione convertito da Di Chio: Petrarca si aggiudica l’incontro per 19-21.

Vicenza, “Rugby Arena” – sabato 25 aprile 2026, ore 15.30

Rangers Rugby Vicenza v SITAV Rugby Lyons 17-20 (pt 10-14)

Marcatori: p.t.: 1’ cp Heymans (3-0); 18’ m Zago tr Heymans (10-0); 20’ m Rodina tr Camero (10-7); 28’ m Bottacci tr Camero (10-14) s.t.: 46’ cp Camero (10-17); 56’ cp Camero (10-20); 68’ m Gregorio tr Perello-Alvarez (17-20).

Rangers Rugby Vicenza: Sperandio; Tavuyara, Castro-Ansaldo (42’ Filippetto), Leaupepe, Coppo; Heymans (46’ Perello-Alvarez), Panunzi © (61’ Gregorio); Vunisa, Pretz, Ferrari; Parolo (46’ Franchetti), Mirenzi (61’ Menon); Leso (52’ Bettinelli), Ferrara (65’ Chimenti-Borrell), Zago (74’ Braggiè).

All. Cavinato

SITAV Rugby Lyons: Via G., Pasini, Waqaicece (Bart-Cobbah), Rodina, Gaetano; Camero (65’ Russo), Via A (65’ Colombo); Moretto ©, Perazzoli, Cisse (46’ Bance); Bottacci (46’ Cemicetti), Cutler; Moretti (46’ Salerno), Maggiore (52’ Borghi), Libero (46’ Bona).

All. Paoletti

ARB Riccardo Angelucci (LI) AA1 Daniele Francesco Meschini (MI) AA2 Antonio Santocono (RG)

TMO Luca Trentin (MB) Quarto uomo Edoardo Bognanni (CT)

Cartellini: 27’ giallo Leaupepe (Rangers).

Calciatori: Heymans (Rangers) 2/2; Camero (Lyons) 4/4; Perello-Alvarez (Rangers) 1/1.

Note: giornata calda e soleggiata con vento da sud-est, terreno in perfette condizioni, 500 spettatori circa.

Punti conquistati in classifica: Rangers Vicenza 1; SITAV Rugby Lyons 4.

Simecom Player of the Match: Matias Camero (SITAV Rugby Lyons).

Rovigo, Stadio "Mario Battaglini" - sabato 25 aprile 2026, ore 15:30

FEMI-CZ Rovigo v Fiamme Oro Rugby 42-7 (14-7)



Marcatori p.t. 19’ m. Cosi tr Thomson (7-0), 25’ Fusari A., tr. Di Marco (7-7), 35’ m. Bruno tr. Thomson (14-7); s.t. 57’ m. Gesi tr. Thomson (21-7), 66’ m. Paganin tr. Sante (28-7), 77’ m. Frangini tr. Sante (35-7), 80’ m. Ferrario tr. Sante (42-7)

FEMI-CZ Rovigo: Gesi; Lertora, Elettri, Diederich Ferrario (cap.), Bruno; Thomson (62’ Sante), Krsul (47’ Oliver); Casado Sandri (47’ Sironi), Cosi, Paganin (68’ Ortis); Fourcade (38’ Steolo), Ribbens; Pomaro (52’ Swanepoel), Frangini (52’ Giulian-73’ Frangini), Leccioli (40’ Della Sala).

All. Giazzon

Fiamme Oro Rugby: Cornelli; Sodo Migliori (70’ Mba), Fusari A., Gabbianelli, Mba (60’ Forcucci); Di Marco (cap) (52’ Canna), Teodosio (52’ Tomaselli); Giammarioli, Bellucci, Andreani; Stoian (50’ Pisicchio), Fragnito (60’ Angelone); Carones (60’ Nicita), Corvasce (47’ Di Censi), Fiorentini (47’ Barducci).

All. Forucci

Arb. Lorenzo Negro AA1 Matteo Locatelli AA2 Francesco Cagnin TMO Giuseppe Vivarini

Calciatori: Thomson (FEMI-CZ Rovigo) 3/3, Sante (FEMI-CZ Rovigo) 3/3; Di Marco (Fiamme Oro Rugby) 1/1

Note: Giornata di sole, circa 25°, presenti allo Stadio circa 1200 spettatori.

Punti conquistati in classifica: (FEMI-CZ Rovigo) 5, (Fiamme Oro Rugby) 0

Simecom Player of the Match: Alessandro Gesi (FEMI-CZ Rovigo)

Viadana – Stadio “L. Zaffanella” – sabato 25 aprile 2026, ore 15:30

Rugby Viadana 1970 vs Rugby Petrarca 19 – 21 (0-14)

Marcatori: p.t.: 14’ m. Della Silvestra tr. Donato (0-7), 33’ m. Pisani tr. Donato (0-14) s.t.: 46’ m. Botturi tr. Donato (0-21), 48’ m. Bruni Pleininger tr. Ferro (7-21), 61’ m. Ferro tr. Ferro (14-21), 67’ m. Di Chio (19-21).

Rugby Viadana 1970: Zaridze, Bronzini, Lenzi, Ceballos, Ciofani (66’), Ferro (61’), Di Chio (73’), Catalano, Gamboa (19’), Fernandez Gil (49’), Bruni Pleininger, Loretoni, Caro Saisi (55’), Casasola (53’), Mistretta (61’).

Rugby Petrarca: Donato, Pietramala (43’), De Masi, Broggin, Della Silvestra (27’–53’), Chillon (59’), Jimenez (58’), Botturi (74’), Romanini, Ghigo, Telandro, Galetto, Alongi (48’), Scramoncin (10’), Pelliccioli (67’).

Arb. Merli AA1 Bottino AA2 Menga TMO Schipani

Cartellini: 26’ giallo Pelliccioli (Petrarca)

Calciatori: Ferro 2/2, Ceballos 0/1 (rugby Viadana), Donato 3/3, Lyle 0/1 (Petrarca).

Note: Pomeriggio Caldo, temperatura 24° C., spettatori circa 1500.

Punti conquistati in classifica: Rugby Viadana 1; Rugby Petrarca 4.

Simecom Player of the Match: Ramiro Bruni Pleininger (Rugby Viadana 1970).