Soladria Serie A Elite 18ª giornata: Valorugby Emilia vince contro Mogliano e conquista il primo posto 

Nel posticipo della domenica Valorugby conferma l’ottimo campionato e conquista la vittoria anche contro Mogliano nell’ultima giornata di Soladria Serie A Elite e chiude la stagione regolare al primo posto.

Gli accoppiamenti delle semifinali saranno: Valorugby Emilia – Viadana Rugby 1970 e Femi-CZ Rugby Rovigo – Petrarca Rugby.

A Vicenza i padroni di casa partono meglio, ma i Lyons ribalta il match nel primo tempo e resistono fino alla fine, vincendo 17-20 grazie anche ai piazzati decisivi di Camero, nominato migliore in campo.

Allo Stadio Mario Battaglini la Rugby Rovigo domina nella ripresa le Fiamme Oro Rugby: dopo un primo tempo equilibrato (14-7), i Bersaglieri dilagano fino al netto 42-7 finale con bonus offensivo.

A Viadana il big match sorride al Petrarca Rugby, avanti 0-21 a inizio ripresa. I Gialloneri non ci stanno e reagiscono nel secondo tempo con orgoglio e sfiorano la rimonta, ma i padovani resistono e vincono 19-21.



Riesce a conquistare i cinque punti anche nell’ultima giornata di Soladria Serie A Elite il Valorugby Emilia contro un Mogliano che rimane in partita un solo tempo.

Partono subito fortissimo i padroni di casa che marcano con De Villers dopo solo 20 secondi e che raddoppiano dopo 15 minuti. Nella seconda parte del primo tempo Mogliano entra in partita segnando due mete e pareggiando i conti andando a sfruttare la superiorità numerica.

A tempo scaduto però è ancora Reggio a marcare e il primo tempo si chiude sul 21 a 14.

Al rientro dagli spogliatoi c’è una sola squadra in campo con Valorugby che prima trova la meta del bonus e poi dilaga.

Finisce 35 a 21 e primo posto in classifica conquistato per i Diavoli di Reggio Emilia. La classifica del Soladria Serie A Élite

Visti i risultati di giornata la graduatoria recita: Valorugby 65, Rovigo 62, Petrarca 60, Viadana 55, Fiamme Oro 45, Mogliano 30, Vicenza 24, Lyons 19, Biella 15. I risultati della 18^ giornata del Soladria Serie A Élite

Femi CZ Rugby Rovigo v Fiamme Oro Rugby, 42-7

Rangers Rugby Vicenza v Sitav Rugby Lyons, 17-20

Rugby Viadana 1970 v Petrarca Rugby, 19-21

Valorugby Emilia v Mogliano Veneto Rugby, 35-21

Riposa Biella Rugby Club IL TABELLINO DELLA 18^ GIORNATA

Reggio Emilia, Stadio “Mirabello” – domenica 26 aprile 2026

Valorugby Emilia v Mogliano Rugby 35-21 (pt 21-14)

Marcatori: p.t. 1’ m. De Villiers tr. Hugo (7-0), 14’ m.Sbrocco tr. Hugo (14-0), 22’m.Pelli tr.Teneggi (14-7), 30’ m.Schiabel D tr.Teneggi (14-14), 40’ m.Milano tr.Hugo (21-14)

s.t. 48’ m.Cuoghi c.p.Hugo (28-14), 50’ m.Cruz tr.Hugo (35-14), 57’ m. Drago tr.Teneggi (35-21)

Valorugby Emilia: Brisighella; Resino (33-39’Favre), Leituala (55’Schiabel F), De Villiers, Colombo; Hugo (54’Bruno), Casilio (41’Cuoghi); Sbrocco (58’Mussini), Wagenpfeil (cap), Milano; Portillo (48’Perez Caffe), Ruaro; Rossi (48’Favre), Taddei (41’Cruz), Brugnara (52’Rimpelli).

All. Violi

Mogliano Veneto Rugby: Padovani (60’Vanzella); Schiabel D, Drago, Va’Eno (60’Favaretto), Dal Zilio (cap); Teneggi, Tizzano (65’Garbisi); Casartelli (40’Pontarini), Miranda, Finotto; Lazzaroni (50’Di Salvatore), Midena; Genovese (54’Lipera), Pelli (50’Stefani), Gentile (65’Ceccato).

All.Casellato

Arb.: Bonato (Padova)

AA1 Bisetto, AA2 Cusano

Quarto Uomo: Sergi

TMO: Bertelli

Cartellini: al 29’ giallo a Rossi, al 45’ giallo a Pontarini

Calciatori: Hugo (Valorugby) 5/5, Teneggi (Mogliano Rugby) 3/3

Note: pomeriggio caldo soleggiato, circa 22°, campo in ottime condizioni. Spettatori circa 750

Punti conquistati in classifica: Valorugby Emilia 5; Mogliano Rugby 0

Simecom Player of the Match: Giacomo Milano (Valorugby)