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martedì 28 aprile 2026
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Soladria Serie A Elite 2025/2026: orario e palinsesto delle semifinali 

Soladria Serie A Elite 2025/2026: orario e palinsesto delle semifinali 

Sono uscite le date, gli orari e il palinsesto TV ufficiali delle semifinali playoff della Soladria Serie A Elite 2025/2026
1 min

COMUNICATO STAMPA
LEGA ITALIANA RUGBY/ FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY

 
SOLADRIA SERIE A ÉLITE MASCHILE 2025/2026, ORARIO E PALINSESTO DELLE SEMIFINALI
 
La Federazione Italiana Rugby e la Lega Italiana Rugby hanno ufficializzato gli orari ed il palinsesto del doppio turno di semifinale del Campionato Italiano di Serie A Elite Maschile, che sarà trasmesso integralmente in chiaro da Rai Sport e in streaming su Rai Play:
 
Serie A Elite Maschile – semifinali andata
09.05.26, ore 15.30 – diretta Rai Sport
Rugby Viadana 1970 v Valorugby Emilia
10.05.26, ore 17.30 – diretta Rai Sport
Petrarca Rugby v Femi-CZ Rovigo
 
Serie A Elite Maschile – semifinali ritorno
16.05.26, ore 17.30 – diretta Rai Sport
Valorugby Emilia v Rugby Viadana 1970
17.05.26, ore 17.30 – diretta Rai Sport
Femi-CZ Rovigo v Petrarca Rugby

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