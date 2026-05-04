La Lega istituisce gli awards della Soladria Serie A Élite

LA LEGA ISTITUISCE GLI AWARDS DELLA SERIE A ÉLITE

Per la prima volta nella sua storia, la Lega Italiana Rugby introduce i Soladria Serie A Élite Awards, un nuovo riconoscimento ufficiale dedicato ai protagonisti del massimo campionato nazionale, al termine della stagione 2025/2026.

Una novità assoluta che segna un passo importante nel percorso di crescita e valorizzazione del rugby di vertice italiano: sarà infatti la Lega stessa a curare direttamente l’intero processo di votazione per eleggere il MVP del torneo, affiancato da ulteriori categorie pensate per premiare il talento, il lavoro e la prospettiva.

Oltre al riconoscimento di Most Valuable Player, saranno assegnati i premi per:

⁠Miglior allenatore

Rookie of the Year

Miglior Under 23 Premio Giorgio Sbrocco in collaborazione con Rugbymeet

Un sistema rinnovato anche nelle modalità di voto: a differenza delle passate edizioni, in cui le nomination erano affidate agli allenatori e la scelta finale al pubblico, quest’anno saranno chiamati a esprimere le proprie preferenze allenatori e capitani delle squadre del campionato, insieme ai telecronisti e ai giornalisti che hanno seguito da vicino la stagione, garantendo così una valutazione ancora più ampia, competente e rappresentativa.

Le votazioni si apriranno ufficialmente il 4 maggio, dando il via a un processo che accompagnerà il finale di stagione fino al momento più atteso.

La cerimonia di premiazione si svolgerà il 2 giugno, nel prepartita della Finale Scudetto del Soladria Serie A Élite 2025/2026, in programma allo Stadio Plebiscito di Padova, in un contesto che rappresenta il culmine dell’annata sportiva e la vetrina ideale per celebrare i migliori interpreti del campionato.

Con l’introduzione degli Awards, la Lega Italiana Rugby rafforza il proprio impegno nel raccontare e valorizzare il talento del rugby italiano, riconoscendo merito, qualità e crescita all’interno di un movimento sempre più competitivo e attrattivo.