Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 7 maggio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
 Beach Rugby 2026, tutto pronto per la tappa a Maccarese

 Beach Rugby 2026, tutto pronto per la tappa a Maccarese

Sabato 23 maggio 2026, a partire dalle ore 14:00, scattera il torneo
1 min

Tutto pronto per la tappa nazionale d’apertura del VI Trofeo Italiano Beach Rugby 2026. Sabato 23 maggio 2026, a partire dalle ore 14:00, Le Fiamme Oro Rugby, Gruppo Sportivo della Polizia di Stato, ospiteranno a Maccarese l’evento, organizzato in collaborazione con la Federazione Italiana Rugby e il Comitato Regionale Lazio. Il trofeo si svolgerà presso lo stabilimento balneare Fiamme Oro, in via Praia a Mare, snc, 00054, Fiumicino (RM), località Maccarese. Al termine della competizione, prima della festa finale, saranno premiate le prime tre squadre classificate. Verranno inoltre assegnati il trofeo OPES LONG DISTANCE e il premio Fair Play Fiamme Oro.

Il Beach Rugby è una delle discipline del Rugby a 5, insieme al Touch Rugby, allo Snow Rugby e al Tag Rugby. Si tratta di uno sport dinamico e spettacolare, che richiede grande impegno sia dal punto di vista tattico che fisico. Il regolamento di gioco, stabilito dalla Commissione Tecnica Federale, è consultabile sul sito rugbyxtutti.federugby.it nella sezione dedicata al Rugby a 5. Nello stesso documento sono inoltre indicate le specifiche tecniche per la realizzazione del campo di gioco.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Rugby

Da non perdere

Rugby, si ritira Luca MorisiMogliano il derby contro i Rangers Vicenza

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS