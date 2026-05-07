 Beach Rugby 2026, tutto pronto per la tappa a Maccarese

Tutto pronto per la tappa nazionale d’apertura del VI Trofeo Italiano Beach Rugby 2026. Sabato 23 maggio 2026, a partire dalle ore 14:00, Le Fiamme Oro Rugby, Gruppo Sportivo della Polizia di Stato, ospiteranno a Maccarese l’evento, organizzato in collaborazione con la Federazione Italiana Rugby e il Comitato Regionale Lazio. Il trofeo si svolgerà presso lo stabilimento balneare Fiamme Oro , in via Praia a Mare, snc, 00054, Fiumicino (RM), località Maccarese. Al termine della competizione, prima della festa finale, saranno premiate le prime tre squadre classificate. Verranno inoltre assegnati il trofeo OPES LONG DISTANCE e il premio Fair Play Fiamme Oro.

Il Beach Rugby è una delle discipline del Rugby a 5, insieme al Touch Rugby, allo Snow Rugby e al Tag Rugby. Si tratta di uno sport dinamico e spettacolare, che richiede grande impegno sia dal punto di vista tattico che fisico. Il regolamento di gioco, stabilito dalla Commissione Tecnica Federale, è consultabile sul sito rugbyxtutti.federugby.it nella sezione dedicata al Rugby a 5. Nello stesso documento sono inoltre indicate le specifiche tecniche per la realizzazione del campo di gioco.