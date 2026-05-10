Semifinali Soladria Serie A Élite 2025/2026: Viadana e Petrarca vincono le semifinali d'andata 

Sono stati infatti gli ospiti a chiudere avanti la prima frazione sul punteggio di 8-0, grazie ad una gara ordinata. Nella ripresa, però, il Viadana cambia ritmo, alza la pressione e riesce a ribaltare l’inerzia dell’incontro, trovando i punti necessari per chiudere sul 17-11 e conquistare il successo davanti al pubblico di casa.Nel finale arriva però un episodio che potrebbe pesare nell’economia della doppia sfida: allo scadere il Valorugby Emilia trova un preziosissimo calcio di punizione che vale il bonus difensivo: un punto che mantiene apertissimo il discorso qualificazione e che gli emiliani proveranno a sfruttare nella semifinale di ritorno, in programma sabato prossimo alle 17:30 allo stadio “Mirabello” di Reggio Emilia.

Al “Plebiscito” di Padova è invece andato in scena il “Derby d’Italia” tra Petrarca Rugby e Rugby Rovigo Delta. Ad aggiudicarsi la “Adige Cup” e la semifinale d’andata sono stati i padroni di casa del Petrarca, vittoriosi con il punteggio di 9-8 al termine di una sfida tiratissima e decisa soltanto nei minuti finali.

Un primo tempo avaro di spettacolo, caratterizzato soprattutto dalla pioggia caduta su Padova, ha visto protagoniste le difese delle due squadre, capaci di annullarsi a vicenda in ogni zona del campo. La prima frazione si è così chiusa su un inusuale 0-0.Con il cessare della pioggia la partita si accende nella ripresa, trasformandosi in una battaglia punto a punto con continui ribaltamenti nel punteggio: avanti per primi i padroni di casa dalla piazzola, raggiunti e superati dai polesani grazie ad una meta, quindi ancora Petrarca davanti con un calcio e successivamente nuovo sorpasso dei Bersaglieri, ancora dalla piazzola.

A quattro minuti dal termine arriva però l’episodio decisivo: il Petrarca trova altri tre punti al piede, ribalta nuovamente il risultato e si prende gara-1 davanti al pubblico del “Plebiscito”. Quattro punti dunque per i Tuttineri padovani e bonus difensivo per Rovigo, in vista della semifinale di ritorno in programma domenica prossima alle 17:30 allo stadio “Mario Battaglini” di Rovigo. IL TABELLINO DI VIADANA VS VALORUGBY

Viadana, Stadio “L. Zaffanella” – sabato 09 Maggio 2026 ore 15:30

Semifinale d'andata Rugby Viadana 1970 vs Valorugby Emilia 17-11 (0 – 8) Marcatori: p.t. 17’ m. Roura (0-5), 27’ cp. Hugo (0-8) s.t. 56’ m. Orellana tr. Ferro (7-8), 63’ cp. Ferro (10-8), 71’ m. Casasola tr. Ferro (17-8), 80’ cp. Hugo (17-11) Rugby Viadana 1970: Ciardullo, Bussaglia (55’), Orellana, Zaridze (49’), Ciofani, Ferro, Jelic (64’), Segovia, Colledan (48’), Boschetti, Sommer, Bruni Plininger, R. Oubiña (40’), Dorronsoro (51’), A. Oubiña (49’) All. Anesi Valorugby: Brisighella, Bruno, Leituala, De Villiers (57’), Colombo, Hugo, Casilio (56’), Roura, Wagenpfeil, Sbrocco (42’), Portillo (77’), Ruaro, Favre (49’), Cruz (70’), Brugnara (70’)

All. Violi Arb. Angelucci

AA1. Meschini AA2. Boraso

TMO. Frasson Calciatori: Ferro (VIA) 3/3; Hugo (VRE) 2/3

Note: Pomeriggio Caldo, temperatura 25° C., spettatori circa 3000

Punti onquistati in classifica: Rugby Viadana 4; Valorugby Emilia 1

Simecom Player Of The Match: Exequiel Orellana (VIA) IL TABELLINO DI PETRARCA VS ROVIGO Padova, Stadio Plebiscito – 10 maggio 2026

Soladria Serie A Elite Maschile, semifinale di andata Petrarca Rugby vs Rugby Rovigo Delta 9-8 (0-0) Marcatori: p.t. nessuno

s.t. 51’ cp. Lyle (3-0); 58’ m. Casado Sandri (3-5); 62’ cp. Lyle (6-5); 65’ cp. Thomson (6-8); 77’ cp. Lyle (9-8) Petrarca Rugby: Lyle; De Sanctis; De Masi (63’ Jimenez); Broggin; Pietramala (63’ Destro); Donato; Citton; Trotta ©; Casolari; Nostran (52’ Botturi); Ghigo (48’ Nowlan); Galetto (63’ Romanini); Alongi (48’ Barbatti); Zapata (48’ Minervino); Pelliccioli (73’ Pisani).

Allenatori: Victor Jimenez; Paul Griffen; Giovanni Maistri Rugby Rovigo Delta: Gesi; Lertora; Ferrario ©; Fisher (64’ Elettri); Bruno; Thomson; Oliver (78’ Krsul); Paganin; Cosi (40’ Casado Sandri); Meggiato (9’ Sironi); Fourcade; Ribbens (62’ Steolo); Pomaro (34’ Swanepoel); Giulian (70’ Frangini); Leccioli (49’ Sanavia).

Allenatore: Davide Giazzon Arbitro: Clara Munarini (Parma)

Assistenti: Dario Merli (Ancona); Ferdinando Cusinato (Vicenza)

TMO: Vincenzo Schipani (Benevento)Cartellini: 22’ giallo a De Sanctis (Petrarca) Calciatori: Lyle (3-3); Thomson (1-2); Lertora (0-2)

Cartellini: Marcos De Sanctis giallo (Petrarca Rugby)

Simecom Player of the match: Marco Broggin (Petrarca Rugby)

Note: giornata di pioggia, campo in ottime condizioni, 3500 spettatori presenti.

Punti conquistati: Petrarca 4 – Rovigo 1