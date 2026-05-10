Semifinali Soladria Serie A Élite 2025/2026: Viadana e Petrarca vincono le semifinali d'andata
IL TABELLINO DI VIADANA VS VALORUGBY
Viadana, Stadio “L. Zaffanella” – sabato 09 Maggio 2026 ore 15:30
Semifinale d'andata
Rugby Viadana 1970 vs Valorugby Emilia 17-11 (0 – 8)
Marcatori: p.t. 17’ m. Roura (0-5), 27’ cp. Hugo (0-8) s.t. 56’ m. Orellana tr. Ferro (7-8), 63’ cp. Ferro (10-8), 71’ m. Casasola tr. Ferro (17-8), 80’ cp. Hugo (17-11)
Rugby Viadana 1970: Ciardullo, Bussaglia (55’), Orellana, Zaridze (49’), Ciofani, Ferro, Jelic (64’), Segovia, Colledan (48’), Boschetti, Sommer, Bruni Plininger, R. Oubiña (40’), Dorronsoro (51’), A. Oubiña (49’)
All. Anesi
Valorugby: Brisighella, Bruno, Leituala, De Villiers (57’), Colombo, Hugo, Casilio (56’), Roura, Wagenpfeil, Sbrocco (42’), Portillo (77’), Ruaro, Favre (49’), Cruz (70’), Brugnara (70’)
All. Violi
Arb. Angelucci
AA1. Meschini AA2. Boraso
TMO. Frasson
Calciatori: Ferro (VIA) 3/3; Hugo (VRE) 2/3
Note: Pomeriggio Caldo, temperatura 25° C., spettatori circa 3000
Punti onquistati in classifica: Rugby Viadana 4; Valorugby Emilia 1
Simecom Player Of The Match: Exequiel Orellana (VIA)
IL TABELLINO DI PETRARCA VS ROVIGO
Padova, Stadio Plebiscito – 10 maggio 2026
Soladria Serie A Elite Maschile, semifinale di andata
Petrarca Rugby vs Rugby Rovigo Delta 9-8 (0-0)
Marcatori: p.t. nessuno
s.t. 51’ cp. Lyle (3-0); 58’ m. Casado Sandri (3-5); 62’ cp. Lyle (6-5); 65’ cp. Thomson (6-8); 77’ cp. Lyle (9-8)
Petrarca Rugby: Lyle; De Sanctis; De Masi (63’ Jimenez); Broggin; Pietramala (63’ Destro); Donato; Citton; Trotta ©; Casolari; Nostran (52’ Botturi); Ghigo (48’ Nowlan); Galetto (63’ Romanini); Alongi (48’ Barbatti); Zapata (48’ Minervino); Pelliccioli (73’ Pisani).
Allenatori: Victor Jimenez; Paul Griffen; Giovanni Maistri
Rugby Rovigo Delta: Gesi; Lertora; Ferrario ©; Fisher (64’ Elettri); Bruno; Thomson; Oliver (78’ Krsul); Paganin; Cosi (40’ Casado Sandri); Meggiato (9’ Sironi); Fourcade; Ribbens (62’ Steolo); Pomaro (34’ Swanepoel); Giulian (70’ Frangini); Leccioli (49’ Sanavia).
Allenatore: Davide Giazzon
Arbitro: Clara Munarini (Parma)
Assistenti: Dario Merli (Ancona); Ferdinando Cusinato (Vicenza)
TMO: Vincenzo Schipani (Benevento)Cartellini: 22’ giallo a De Sanctis (Petrarca)
Calciatori: Lyle (3-3); Thomson (1-2); Lertora (0-2)
Cartellini: Marcos De Sanctis giallo (Petrarca Rugby)
Simecom Player of the match: Marco Broggin (Petrarca Rugby)
Note: giornata di pioggia, campo in ottime condizioni, 3500 spettatori presenti.
Punti conquistati: Petrarca 4 – Rovigo 1