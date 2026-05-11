Soladria Serie A Elite 2025/2026: da oggi al via la biglietteria per la finale del Plebiscito
COMUNICATO STAMPA
LEGA ITALIANA RUGBY
FINALE SOLADRIA SERIE A ÉLITE 2025/26: AL VIA LA BIGLIETTERIA
Lunedì 11 maggio, sulla piattaforma di Mailticket, aprono le prevendite dei biglietti per la Finale del Soladria Serie A Élite 2025/26, in programma martedì 2 giugno alle ore 18:15 allo Stadio “Plebiscito” di Padova.
I PREZZI DEI BIGLIETTI PER LA FINALE DEL SOLADRIA SERIE A ÉLITE 25/26
(Al costo del biglietto andrà aggiunto quello dei diritti di prevendita )
Da lunedì 11 Maggio alle 12 saranno disponibili i seguenti settori:
Tribuna Est (settore centrale con accesso area hospitality)
- Intero € 40
- Ridotto (dai 6 ai 16 anni) € 20
- Under 6 Gratis
Tribuna Est (settori 1, 11, 6, 7 )
- Intero € 25
- Ridotto (dai 6 ai 16 anni) € 10
- Under 6 Gratis
Da lunedì 18 Maggio alle 12:
Altri settori Est e Ovest
- Intero € 25
- Ridotto (dai 6 ai 16 anni) € 10
- Under 6 Gratis
BIGLIETTI DISPONIBILI AL LINK
https://www.mailticket.it/evento/52780/finale-scudetto-2026