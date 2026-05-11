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Soladria Serie A Elite 2025/2026: da oggi al via la biglietteria per la finale del Plebiscito

Soladria Serie A Elite 2025/2026: da oggi al via la biglietteria per la finale del Plebiscito

Da oggi, lunedì 11 Maggio, parte la vendita online della prima release dei biglietti per la finale Scudetto della Soladria Serie A Elite. La partita che assegnerà il titolo di campione d'Italia si svolgerà a Padova allo stadio Plebiscito il prossimo 2 Giugno.
2 min

COMUNICATO STAMPA
LEGA ITALIANA RUGBY

FINALE SOLADRIA SERIE A ÉLITE 2025/26: AL VIA LA BIGLIETTERIA

Lunedì 11 maggio, sulla piattaforma di Mailticket, aprono le prevendite dei biglietti per la Finale del Soladria Serie A Élite 2025/26, in programma martedì 2 giugno alle ore 18:15 allo Stadio “Plebiscito” di Padova.

I PREZZI DEI BIGLIETTI PER LA FINALE DEL SOLADRIA SERIE A ÉLITE 25/26
(Al costo del biglietto andrà aggiunto quello dei diritti di prevendita )

Da lunedì 11 Maggio alle 12 saranno disponibili i seguenti settori:
Tribuna Est (settore centrale con accesso area hospitality)

  • Intero € 40
  • Ridotto (dai 6 ai 16 anni) € 20
  • Under 6 Gratis

Tribuna Est (settori 1, 11, 6, 7 )

  • Intero € 25
  • Ridotto (dai 6 ai 16 anni) € 10
  • Under 6 Gratis

Da lunedì 18 Maggio alle 12:
Altri settori Est e Ovest

  • Intero € 25
  • Ridotto (dai 6 ai 16 anni) € 10
  • Under 6 Gratis

BIGLIETTI DISPONIBILI AL LINK
https://www.mailticket.it/evento/52780/finale-scudetto-2026

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