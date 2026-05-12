Rugby business network: il primo incontro B2B della Lega Italiana Rugby

Venerdì 8 maggio ha avuto luogo il primo evento business-to-business (B2B) organizzato dalla Lega Italiana Rugby, un appuntamento dedicato a creare connessioni, sinergie e nuove opportunità di sviluppo tra sponsor, club e partner del campionato di Soladria Serie A Élite.

Ad ospitare l’iniziativa è stata l’Area Meeting di Coenergia, teatro di una giornata pensata per favorire il confronto diretto tra le realtà che gravitano attorno al massimo campionato italiano di rugby.

Ad aprire i lavori è stato il Presidente della Lega Italiana Rugby, Giulio Arletti, che ha sottolineato l’importanza di creare momenti di incontro strutturati tra il mondo sportivo e quello imprenditoriale, con l’obiettivo di rafforzare il sistema rugby sotto il profilo economico, relazionale e progettuale.

Nel corso dell’evento sono intervenuti anche Nicola Gennari, Amministratore Delegato di Soladria, e Stefano Guazzo, Direttore Commerciale di Simecom, che hanno presentato un innovativo modello di sostegno economico rivolto ai club. Un progetto capace di generare benefici concreti anche sotto il profilo economico attraverso attività legate al settore energetico, coinvolgendo sponsor, tifosi e tesserati in un ecosistema virtuoso e sostenibile.

L’incontro business-to-business è poi proseguito con l’intervento del dott. Alessandro Bargnani, che ha guidato i partecipanti in una sessione di team dynamics orientata alla costruzione di relazioni autentiche tra aziende e club. Un’esperienza “from me to you” pensata per andare oltre il tradizionale networking formale, favorendo dialogo, fiducia reciproca, confronto e una visione condivisa di crescita come gruppo.Il primo appuntamento B2B della Lega Italiana Rugby rappresenta così un nuovo passo nel percorso di sviluppo del movimento, con l’obiettivo di consolidare il legame tra sport, impresa e territorio attraverso strumenti concreti di collaborazione, networking e crescita condivisa.

Il prossimo incontro business-to-business della Lega Italiana Rugby è già in programma prima dell’inizio della stagione 2026/27.