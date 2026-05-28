Soladria Serie A Élite 2025/2026: ecco i vincitori dei primi Awards

La Lega Italiana Rugby annuncia ufficialmente i vincitori dei Soladria Serie A Élite Awards 2025/2026, i riconoscimenti dedicati ai protagonisti del massimo campionato italiano e introdotti per la prima volta in questa stagione.

Un’edizione inaugurale che ha riscosso grande partecipazione e attenzione da parte dell’ambiente rugbistico nazionale, celebrando atleti e tecnici che si sono distinti nel corso dell’annata sportiva appena conclusa.

Le nomination sono state espresse dagli allenatori e dai capitani delle squadre del Soladria Serie A Élite, insieme ai telecronisti e ai giornalisti che hanno seguito il campionato nel corso della stagione. La fase finale delle votazioni si è invece svolta online sul sito ufficiale della Lega Italiana Rugby, coinvolgendo tifosi e appassionati.

Quasi 8.500 i voti complessivamente raccolti nelle quattro categorie previste:

• Most Valuable Player – Premio “Alfredo Gavazzi”

• Miglior Allenatore

• Rookie of the Year

• Miglior Under 23 – Premio “Giorgio Sbrocco”, in collaborazione con Rugbymeet

A conquistare il premio di Most Valuable Player “Alfredo Gavazzi” è stato Simone Brisighella del Valo rugby Emilia, protagonista di una stagione di altissimo livello culminata anche con il successo nella categoria di Miglior Under 23.

Il riconoscimento di Miglior Allenatore è andato invece a Marcello Violi, tecnico del Valorugby Emilia, premiato dopo una stagione che ha visto il club emiliano protagonista fino all’atto conclusivo del campionato.

Il premio Rookie of the Year “Giorgio Sbrocco”, realizzato in collaborazione con Rugbymeet, è stato assegnato a Gianmarco Pietramala del Petrarca Rugby, autore di un’annata di grande impatto al suo esordio nel massimo campionato.

Nella categoria Miglior Under 23, il riconoscimento è andato ancora a Simone Brisighella, confermando il valore e la continuità del giovane talento del Valorugby Emilia.

Le premiazioni ufficiali si svolgeranno il prossimo 2 giugno, nel prepartita della Finale Scudetto del Soladria Serie A Élite 2025/2026, sul palco del “Birra Cadore Village” allestito all’esterno dello Stadio “Plebiscito” di Padova, teatro della sfida che assegnerà il titolo di Campione d’Italia.

Most Valuable Player – Premio “Alfredo Gavazzi” (MVP):

Simone Brisighella (Valorugby Emilia) – 1158 voti Facundo Ferrario (Rugby Rovigo) – 415 voti Brandon Thomson (Rugby Rovigo) – 305 voti Hugo Schalk (Valorugby Emilia) – 228 voti

Miglior Allenatore:

Marcello Violi (Valorugby Emilia) – 711 voti Alberto Benettin (Biella Rugby) – 591 voti Victor Jimenez (Petrarca Rugby) – 427 voti Davide Giazzon (Rugby Rovigo) – 377 voti

Rookie of the Year:

Gianmarco Pietramala (Petrarca Rugby) – 960 voti Giacomo Foglio Bonda (Biella Rugby) – 726 voti Juan Dee Oliver (Rugby Rovigo) – 307 voti Ethan Cutler (Lyons Piacenza) – 113 voti

Miglior Under 23 – “Premio Giorgio Sbrocco” – in collaborazione con Rugbymeet: