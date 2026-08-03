Serie A Élite Maschile: Ufficializzato il calendario per la stagione sportiva 2026/27

La Federazione Italiana Rugby ha ufficializzato il calendario della prossima stagione sportiva. Si comincia con i campioni in carica di Valorugby che fanno visita alle Fiamme Oro. Petrarca affronterà i Rangers a Vicenza e le altre due semifinaliste, Rovigo e Viadana, si scontrano in casa dei Rossoblù. Esordio in Élite per Parabiago sul campo dei Lyons di Piacenza. A completare la prima giornata la sfida tra Mogliano Veneto e Biella.