Serie A Élite Maschile: Ufficializzato il calendario per la stagione sportiva 2026/27
La Federazione Italiana Rugby ha ufficializzato il calendario della prossima stagione sportiva. Si comincia con i campioni in carica di Valorugby che fanno visita alle Fiamme Oro. Petrarca affronterà i Rangers a Vicenza e le altre due semifinaliste, Rovigo e Viadana, si scontrano in casa dei Rossoblù. Esordio in Élite per Parabiago sul campo dei Lyons di Piacenza. A completare la prima giornata la sfida tra Mogliano Veneto e Biella.
COMUNICATO STAMPA
LEGA ITALIANA RUGBY
SERIE A ELITE MASCHILE: UFFICIALIZZATO IL CALENDARIO 2026/2027
Dieci formazioni ai nastri di partenza il 17 ottobre.
Esordio in trasferta per i Campioni in carica del Valorugby Emilia a Roma contro le Fiamme Oro.
Il 2 giugno la Finale per l’assegnazione del 96esimo Titolo di Campione d’Italia Assoluto maschile.
1 retrocessione in Serie A maschile 2027/28 al termine della regular season (1 maggio 2027)
Roma – La Federazione Italiana Rugby ha reso noto il calendario della massima divisione nazionale maschile, che prenderà il via il prossimo 17 ottobre per concludersi il 2 giugno 2027 con la Finale che assegnerà lo Scudetto n. 96.
Sono dieci le squadre ai nastri di partenza. Le prime quattro classificate al termine della regular season, che si concluderà il 1 maggio, accederanno ai play-off. Il doppio turno di semifinale vedrà affrontarsi la prima e la quarta classificata e la seconda e la terza classificata: andata nel fine settimana del 15/16 maggio 2027, ritorno programmato per il 22/23 maggio2027.
Il Valorugby Emilia, che affronterà la stagione con lo scudetto cucito sulle maglie, esordirà in trasferta a Roma contro le Fiamme Oro. Il Petrarca, finalista della scorsa stagione, farà visita alla Rangers Rugby Vicenza, mentre la Femi-CZ Rugby Rovigo, semifinalista dello scorso anno, ospiterà l’altra semifinalista Rugby Viadana 1970.
La neopromossa Rugby Parabiago 1948 debutterà nella massima divisione maschile in trasferta a Piacenza sul campo dei Sitav Lyons.
Completa il programma della prima giornata la sfida tra Mogliano Veneto Rugby e Biella Rugby Club.
Per la rivincita della finale del 2026 bisognerà attendere il 12 dicembre: Valorugby Emilia – Petrarca Rugby è, infatti, in programma alla sesta giornata del girone di andata.
Questo il calendario completo (gli orari potrebbero variare per esigenze televisive):
1ª Giornata
Andata: 17/10/2026 (ore 15:30) | Ritorno: 30/01/2027 (ore 14:30)
Fiamme Oro Rugby – Valorugby Emilia
FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta – Rugby Viadana 1970
Sitav Rugby Lyons – Rugby Parabiago 1948
Rangers Rugby Vicenza – Rugby Petrarca
Mogliano Veneto Rugby – Biella Rugby Club
2ª Giornata
Andata: 24/10/2026 (ore 15:30) | Ritorno: 06/02/2027 (ore 14:30)
Rugby Viadana 1970 – Fiamme Oro Rugby
Rugby Parabiago 1948 – FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta
Valorugby Emilia – Sitav Rugby Lyons
Biella Rugby Club – Rugby Petrarca
Rangers Rugby Vicenza – Mogliano Veneto Rugby
3ª Giornata
Andata: 14/11/2026 (ore 15:30) | Ritorno: 27/02/2027 (ore 14:30)
Fiamme Oro Rugby – Rugby Parabiago 1948
Rugby Petrarca – FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta
Sitav Rugby Lyons – Rangers Rugby Vicenza
Biella Rugby Club – Valorugby Emilia
Mogliano Veneto Rugby – Rugby Viadana 1970
4ª Giornata
Andata: 28/11/2026 (ore 14:30) | Ritorno: 06/03/2027 (ore 14:30)
Rangers Rugby Vicenza – Fiamme Oro Rugby
FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta – Sitav Rugby Lyons
Rugby Parabiago 1948 – Rugby Petrarca
Valorugby Emilia – Mogliano Veneto Rugby
Rugby Viadana 1970 – Biella Rugby Club
5ª Giornata
Andata: 05/12/2026 (ore 14:30) | Ritorno: 03/04/2027 (ore 14:30)
Fiamme Oro Rugby – FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta
Rugby Petrarca – Sitav Rugby Lyons
Rugby Viadana 1970 – Valorugby Emilia
Mogliano Veneto Rugby – Rugby Parabiago 1948
Biella Rugby Club – Rangers Rugby Vicenza
6ª Giornata
Andata: 12/12/2026 (ore 14:30) | Ritorno: 10/04/2027 (ore 14:30)
Sitav Rugby Lyons – Fiamme Oro Rugby
FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta – Mogliano Veneto Rugby
Valorugby Emilia – Rugby Petrarca
Rangers Rugby Vicenza – Rugby Viadana 1970
Rugby Parabiago 1948 – Biella Rugby Club
7ª Giornata
Andata: 19/12/2026 (ore 14:30) | Ritorno: 17/04/2027 (ore 14:30)
Rugby Petrarca – Fiamme Oro Rugby
Biella Rugby Club – FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta
Mogliano Veneto Rugby – Sitav Rugby Lyons
Rangers Rugby Vicenza – Valorugby Emilia
Rugby Viadana 1970 – Rugby Parabiago 1948
8ª Giornata
Andata: 16/01/2027 (ore 14:30) | Ritorno: 24/04/2027 (ore 15:30)
Fiamme Oro Rugby – Mogliano Veneto Rugby
FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta – Rangers Rugby Vicenza
Sitav Rugby Lyons – Biella Rugby Club
Rugby Viadana 1970 – Rugby Petrarca
Rugby Parabiago 1948 – Valorugby Emilia
9ª Giornata
Andata: 23/01/2027 (ore 14:30) | Ritorno: 01/05/2027 (ore 15:30)
Biella Rugby Club – Fiamme Oro Rugby
Valorugby Emilia – FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta
Rugby Viadana 1970 – Sitav Rugby Lyons
Mogliano Veneto Rugby – Rugby Petrarca
Rangers Rugby Vicenza – Rugby Parabiago 1948
Semifinali: andata il 15/16 maggio; ritorno il 22/23 maggio
Finale: 2 giugno (sede da definire)