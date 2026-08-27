Supercoppa Italiana 2026: Valorugby e Petrarca si contendono a L’Aquila il primo trofeo della stagione. Aperto il ticketing

SUPERCOPPA ITALIANA 2026: VALORUGBY E PETRARCA SI CONTENDONO A L'AQUILA IL PRIMO TROFEO DELLA STAGIONE, IN DIRETTA RAISPORT. APERTO IL TICKETING

Sarà ancora una volta lo Stadio “Tommaso Fattori” dell’Aquila a ospitare la Supercoppa Italiana di Rugby, primo trofeo ufficiale della stagione 2026/27. Sabato 12 settembre alle ore 18:00 si affronteranno i Campioni d’Italia del Valo rugby Emilia e il Petrarca Rugby, finalista nella scorsa stagione sia in Campionato che in Coppa Italia. L’incontro sarà trasmesso in diretta su RaiSport.

Dopo l’edizione dello scorso anno, che aveva segnato il ritorno della competizione dopo sedici anni di assenza, la Supercoppa torna dunque all’Aquila e conferma lo Stadio “Tommaso Fattori”, uno degli impianti simbolo della storia del rugby italiano, quale teatro della sfida che inaugurerà ufficialmente la nuova stagione.

Di fronte ci saranno le due squadre protagoniste della Finale Scudetto dello scorso 2 giugno al “Plebiscito” di Padova. Il Valorugby Emilia arriverà all’appuntamento da Campione d’Italia in carica, dopo aver conquistato il primo Scudetto della propria storia e la Coppa Italia, mentre il Petrarca Rugby avrà l’opportunità di tornare a giocarsi un trofeo dopo aver raggiunto, nella stagione 2025/26, sia la finale del Campionato sia quella di Coppa Italia.

Quella del 2026 sarà la sesta edizione della Supercoppa Italiana e la seconda consecutiva organizzata dalla Lega Italiana Rugby. Dopo le prime quattro edizioni, l’ultima delle quali disputata nel 2009, la competizione era infatti uscita dal calendario del rugby italiano per sedici anni, prima di essere riproposta nel 2025 proprio dalla LIR. Lo scorso settembre, sempre al “Fattori”, la Femi-CZ Rugby Rovigo Delta aveva conquistato il trofeo superando il Rugby Viadana 1970 per 40-14.

Con la Supercoppa Italiana 2026 si rinnova così l’impegno della Lega Italiana Rugby nell’organizzazione dei principali eventi del rugby nazionale, aprendo la stagione 2026/27 con una sfida tra due delle realtà di vertice della Serie A Élite.

I biglietti per assistere alla partita saranno acquistabili attraverso la piattaforma Mailticket, all’indirizzo:

https://www.mailticket.it/evento/54498/supercoppa-italiana-2026