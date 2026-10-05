Rugby e solidarietà: under 18 in campo per la Lega del Filo d'Oro
Grande successo della 7ª edizione del torneo "Rotary&Rugby"
L'Unione Rugby Capitolina ha vinto il Torneo Rotary&Rugby 2026 che vedeva affrontarsi quattro squadre under 18. Il trofeo però ben più importante è andato a tutti i giovani che hanno voluto solidarizzare scendendo in campo per fornire un concreto aiuto alla Lega del Filo d'Oro, associazione da anni impegnata nell'assistenza, nella riabilitazione e nel reinserimento sociale delle persone sordocieche e con altre importanti minorazioni psicosensoriali. La manifestazione sportiva, che si è svolta presso il campo romano dell'Unione Rugby Capitolina, è stata organizzata da Franco Baglio e Alessandro La Penna per il Rotary Club Roma Nord, presieduto da Roberto Iacchetta, con l'obiettivo di coniugare i valori dello sport con un concreto impegno a favore dei giovani meno fortunati. "Men of the match" sono stati nominati ex equo Samuele Ascione (Primavera) e Mattia Fabrizi (Capitolina). Al termine si è svolto il tradizionale Terzo Tempo a squadre riunite. «Il rugby insegna ai ragazzi valori fondamentali come il rispetto, la lealtà, la capacità di fare squadra e l’attenzione verso gli altri – hanno sottolineato Alessandro La Penna e Franco Baglio, organizzatori della manifestazione –. Con Rotary&Rugby abbiamo cercato di mettere questi valori al servizio di una causa importante. Siamo particolarmente soddisfatti di aver raggiunto la settima edizione e di poter continuare a trasformare una giornata di sport in un’occasione di sensibilizzazione e solidarietà». Il Rotary Club Roma Nord ha espresso infine il suo ringraziamento alle società Primavera Rugby e l’Unione Rugby Capitolina (ed in particolare Cesare Marrucci che si è fatto carico dell’organizzazione sportiva e logistica), i quattro gruppi di giovani atleti, gli allenatori, le famiglie, i volontari del Rotaract Roma Nord e tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione della manifestazione e al sostegno della Lega del Filo d’Oro.
Tutte le newsRugby
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS