Tragedia nel rugby: giocatore sudafricano dei Lions trovato morto in albergo
Dramma in Francia e mondo del rugby in lutto per la scomparsa del 31enne Hyron Andrews dei Lions di Johannesburg, trovato morto nella camera d'albergo del Nord-Ovest della Francia dove si trovava con la squadra in vista di una partita di Champions Cup contro La Rochelle, che comunque si disputerà.
Dramma nel rugby: Andrews trovato morto in albergo
Il seconda linea è stato trovato in arresto cardio-respiratorio all'interno di una cabina doccia, chiusa dall'interno. Il procuratore di La Rochelle, Arnaud Laraize, ha confermato l'apertura di un'indagine per accertare le cause del decesso, aggiungendo che l'ipotesi di una morte accidentale è quella privilegiata, ma che comunque si farà un'autopsia. Andrews, un colosso di oltre due metri, era sposato e aveva due figli e solo in questa stagione era rientrato in Sudafrica per giocare con i Lions dopo una breve esperienza in Inghilterra.
I Lions scenderanno comunque in campo "per onorarlo"
Nonostante il tragico evento, la partita si terrà regolarmente (domani sabato 17 ottobre 2026, alle ore 18:30 presso lo Stade Marcel Deflandre), "in onore" del giocatore, hanno fatto sapere i Lions, che partecipano alla Champions Cup per la prima volta nella loro storia. "Siamo distrutti - ha dichiarato Rudolf Straeuli, direttore generale dei Lions - Non era soltanto un giocatore di rugby di talento, ma anche un membro molto apprezzato della nostra famiglia.Condividiamo il dolore dei suoi cari e conserveremo il ricordo di Hyron come una persona a cui volevamo molto bene, piena di affetto e rispetto". Un minuto di silenzio sarà osservato prima di tutti gli incontri del fine settimana di Champions Cup e Challenge Cup, l'altra coppa rugbistica internazionale cui partecipano anche le italiane Benetton e Zebre.
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS