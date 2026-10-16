Tragedia nel rugby: giocatore sudafricano dei Lions trovato morto in albergo

Dramma nel rugby: Andrews trovato morto in albergo

Il seconda linea è stato trovato in arresto cardio-respiratorio all'interno di una cabina doccia, chiusa dall'interno. Il procuratore di La Rochelle, Arnaud Laraize, ha confermato l'apertura di un'indagine per accertare le cause del decesso, aggiungendo che l'ipotesi di una morte accidentale è quella privilegiata, ma che comunque si farà un'autopsia. Andrews, un colosso di oltre due metri, era sposato e aveva due figli e solo in questa stagione era rientrato in Sudafrica per giocare con i Lions dopo una breve esperienza in Inghilterra.

I Lions scenderanno comunque in campo "per onorarlo"

Nonostante il tragico evento, la partita si terrà regolarmente (domani sabato 17 ottobre 2026, alle ore 18:30 presso lo Stade Marcel Deflandre), "in onore" del giocatore, hanno fatto sapere i Lions, che partecipano alla Champions Cup per la prima volta nella loro storia. "Siamo distrutti - ha dichiarato Rudolf Straeuli, direttore generale dei Lions - Non era soltanto un giocatore di rugby di talento, ma anche un membro molto apprezzato della nostra famiglia.Condividiamo il dolore dei suoi cari e conserveremo il ricordo di Hyron come una persona a cui volevamo molto bene, piena di affetto e rispetto". Un minuto di silenzio sarà osservato prima di tutti gli incontri del fine settimana di Champions Cup e Challenge Cup, l'altra coppa rugbistica internazionale cui partecipano anche le italiane Benetton e Zebre.