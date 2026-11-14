14:34

+++ Italia-Argentina 14-19: nuova sconfitta per gli Azzurri +++

Finisce il match di Marassi, Italia ancora una volta sconfitta in Nations Champoionship, questa volta per 19-14 dall'Argentina e con rimpianto, soprattutto per le superiorità numeriche non sfruttate dai ragazzi di Quesada.

14:32

80' - Italia ancora sciupona

Troppa frenesia per l'Italia, che non sfrutta la touche regala dall'Argentina. Ancora pochissimo tempo a disposizione per gli azzurri per tentare di ribaltare il risultato.

14:28

78' - Muro albiceleste, l'Italia non sfonda

Ci prova l'Italia, ma l'Argentina difende alla grande e ancora una volta esorcizza l'inferiorità numerica, annullando gli attacchi azzurri. Si torna in parità numerica.

14:24

75' - Troppa foga per l'Italia

I giocatori fiutano la grande occasione, ma ci mettono troppa foga e poca lucidità. Italia che rischia anche in questo secondo tempo di non riuscire ad approfittare del momento favorevole.

14:20

71' - Ribolle Marassi: è battaglia tra Italia e Argentina

Il pubblico di Marassi spinge gli azzurri e protesta nei confronti dell'arbitro per un probabile mancato rosso ad Isgrò, protagonista di un clamoroso placcaggio alto su Lorenzo Cannone. Intanto è pronto a rientrare Opoku e azzurri che per qualche minuto giocheranno comunque in doppia superiorità numerica.

14:18

68' - Italia in superiorità numerica

Oltre alla meta tecnica, arriva anche il giallo per l'Argentina, che sacrifica la seconda linea Elias. Italia che si ritrova in superiorità numerica: si gioca in 14 contro 13!

14:16

+++ 67' - Meta tecnica per l'Italia! +++

Grande reazione dell'Italia, che costringe l'Argentina a rimediare con le cattive: troppi falli e finalmente meta tecnica per gli azzurri, che tornano in partita: 19-14!

14:14

66' - Si torna in parità numerica

Cartellino giallo anche per l'argentino Sclavi. Si torna in parità numerica a Marassi. Quesada intanto getta nella mischia Lucchesi, Hasa e Riccioni.

14:11

+++ 63' - Meta e trasformazione Argentina: 19-7! +++

L'Argentina approfitta subito della superiorità numerica e va ancora a meta, stavolta con Carreras, Albornoz non sbaglia e Italia sotto 19-7!

14:10

62' - Cartellino giallo per Opoku-Gyamfi

Italia che rischia il crollo: Opoku-Gyamfi, appena entrato, rimedia un cartellino giallo per fuorigioco: allo svantaggio si somma l'inferiorità numerica.

14:06

+++ 56' - Meta Argentina: 12-7! +++

Argentina che concretizza la pressione esercitata in questo avvio di ripresa: stavolta è valida la meta di Isgrò, che capovolge il risultato. Italia poi graziata dal palo centrato da Albornoz sul tentativo di trasformazione. Azzurri sotto 7-12 e che devono scuotersi.

13:57

52' - Fasi di gioco confuse: si resta sul filo

L'Italia non ha avuto la reazione sperata dopo la meta annullata all'Argentina, ma almeno battaglia 'sporcando' un match che rischiava di pendere pesantemente dalla parte dei Pumas.

13:48

46' - Meta annullata all'Argentina

Non è tornata in campo bene l'Italia, in costante sofferenza. Argentina in meta con Carreras, fortunatamente annullata dopo revisione per un avanti, ma gli azzurri si devono svegliare.

13:44

41' - Ripartiti a Marassi: Italia-Argentina 7-7

Si riparte dal drop di Garbisi: via al secondo tempo di Italia-Argentina. Risultato in perfetta parità dopo le mete di Ioane e Bernasconi e le trasformazioni di Allan e Albornoz.

13:31

Italia sciupona: primo tempo che si chiude in parità al Ferraris

Situazione di 7-7 all'intervallo tra Italia e Argentina. Azzurri che partono bene e che trovano la bella meta del vantaggio con Ioane e la trasformazione di Allan, prima di amministrare senza rischi il vantaggio. Nel finale del primo tempo arriva anche la superiorità numerica, ma i ragazzi di Quesada non solo non la sfruttano, ma perdono progressivamente terreno, fino a subire il pari dell'albiceleste, in meta con Bernasconi e a segno con il rientrato Albornoz.

13:27

+++ 40' - Pareggio dei Pumas allo scadere: Italia-Argentina 7-7! +++

Beffa per l'Italia, che allo scadere subisce la meta del pari, direttamente dalla maul, con Bernasconi. Argentina che torna in parità con la trasformazione proprio di Albornoz!

13:24

38' - L'Argentina non soffre l'inferiorità numerica

Argentina che resta aggressiva al limite dello scorretto, rimediando anche il richiamo dell'arbitro Amashukeli, ma che non soffre l'inforiorità numerica, ricacciando indietro l'Italia.

13:16

33' - Superiorità numerica per l'Italia

Fallo intenzionale di Albornoz sull'intercetto di Ioane, cartellino giallo e chance per l'Italia, che deve tentare di sfruttare la superiorità numerica per annullare in questo scorcio finale di primo tempo.

13:13

30' - Pressione Argentina

Momento favorevole non sfruttato dall'Italia, con l'Argentina fallosissima che ci aveva concesso metri. Ora però sono i Pumas a premere a caccia del pari, azzurri costretti a difendersi.

13:02

21' - L'Italia spreca un drop, ma non molla di un centimetro

Allan prova il drop, ma il pallone sfiora il palo destro. Una chance sprecata che non demoralizza gli azzurri, abili a recuperare il possesso con Ruzza che anticipa Petti.

12:59

17' - Gli azzurri risalgono il campo: che partita dell'Italia finora!

L'Italia risale il campo con il calcio di Allan e riparte dalla rimessa. Rispetto al match con il Sudafrica, grande approccio degli azzurri!

12:58

16' - Ziliani trascina gli azzurri!

Vera e proprio battaglia tra Italia e Argentina, che se ne danno di santa ragione a metà campo. Gli azzurri stanno disputando una grande gara, trascinati da Capuozzo (il cui contrattacco viene neutralizzato dai Pumas) e soprattutto da Zuliani, che riconquista un altro possesso.

12:54

12' - Allan e Garbisi sventano il pericolo

L'Argentina preme forte sull'acceleratore, ma i due azzurri - con un buon calcio - sventano il pericolo.

12:52

10' - L'Italia spreca tutto

Zuliani recupera l'ovale conquistando il turnover. Gli azzurri avanzano, ma sprecano tutto con un fuorigioco.

12:51

9' - L'Argentina prova a reagire

I Pumas non perdono lucidità e salgono il campo, guadagnando una touche nei 22 azzurri.

12:47

+++ 5' - Meta di Ioane, Italia in vantaggio sull'Argentina! +++

Maul clamorosa degli azzurri, dalla quale si stacca Marin. Il numero 12 si stacca e con un gran calcio passaggio trova Ioane che trasforma! 5-0 Italia che diventa 7-0 con il difficile piazzato trasformato da Allan!

12:45

3' - L'Argentina spreca, l'Italia avanza

I Pumas sprecano tutto con un passaggio in avanti di Scelzo, poi gli azzurri di Quesada guadagnano campo con la prima mischia ordinata del match, vinta da Fischetti.

12:42

+++ 1'- Inizia la partita +++

Al via il match di Genova tra Italia e Argentina, quarta giornata del Nations Championship. Si parte con il drop di Garbisi.

12:35

Italia e Argentina in campo

Azzurri e Pumas fanno il loro ingresso sul campo dello stadio 'Ferraris' di Genova, accolti dalla standing ovation del pubblico. È il momento degli inni nazionali!

12:30

Italia-Argentina: gli schieramenti iniziali

Italia: 15 Tommaso Allan, 14 Ange Capuozzo, 13 Paolo Odogwu, 12 Leonardo Marin, 11 Monty Ioane, 10 Paolo Garbisi, 9 Stephen Varney, 8 Lorenzo Cannone, 7 Manuel Zuliani, 6 Ross Vintcent, 5 Federico Ruzza, 4 Niccolò Cannone, 3 Simone Ferrari, 2 Giacomo Nicotera (C), 1 Danilo Fischetti. Ct: Quesada

Argentina: 15 Bautista Delguy, 14 Rodrigo Isgró, 13 Justo Piccardo, 12 Santiago Chocobares, 11 Mateo Carreras, 10 Tomás Albornoz, 9 Simón Benítez Cruz, 8 Juan Martín Scelzo, 7 Joaquín Moro, 6 Pablo Matera (C), 5 Pedro Rubiolo, 4 Guido Petti, 3 Francisco Moreno, 2 Bautista Bernasconi, 1 Boris Wenger. Ct: Contepomi

12:20

Cambi anche nell'Argentina

Anche il ct dei Pumas, Felipe Contepomi, ha optato per alcuni cambiamenti rispetto allo schieramento iniziale proposto nella sfortunata trasferta dublinese, a partire dalla fascia di capitano, che finisce sul braccio di Pablo Matera, alla 128 caps con la maglia dell'Argentina.

12:15

Le novità nella formazione di Quesada

Quesada vuole che l'Italia volti pagina e ha optato per cinque cambi nella formazione titolare: torna dal primo minuto Allan, con Ioane e Capuozzo ali, Odogwu e Marin centri, Paolo Garbisi e Varney in regia, terza linea con Zuliani, Vintcent e Lorenzo Cannone, seconda linea affidata a Ruzza e Niccolò Cannone, Ferrari con Fischetta e Nicotera a formare la prima linea.

12:05

Squadre in campo per il riscaldamento e Ferraris che inizia a gremirsi

È una bella giornata a Genova e il Ferraris inizia a popolarsi, mentre le squadre sono in campo per effettuare il riscaldamento. Atteso per le 12:40 il via a Italia-Argentina.

12:00

Tutto su Italia-Argentina

Italia-Argentina è una sfida valida per la quinta giornata della Nations Championship di rugby. Gli azzurri sono reduci dalla batosta contro il Sudafrica, l'Argentina ha perso a Dublino contro l'Irlanda.

Stadio Luigi Ferraris, Genova