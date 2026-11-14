Incredibile nel rugby: dopo mezzo secolo gli All Blacks perdono col Galles. E il tonfo è clamoroso

Anche gli All Blacks hanno un’anima. E, quindi, anche gli All Blacks possono perdere. Succede con il Galles che, in casa, batte la Nuova Zelanda : non succedeva dal 1953 . Il risultato finale dice 35-28 nella quinta giornata del Nations Championship ed è un fondo storico: la squadra di Steve Tandy , che quest’anno aveva battuto solo Italia, Figi e Giappone, aveva battuto l’Australia nel 2023, poi solo buio. Tanto. Eppure oggi ha giocato 80’ pazzeschi, con gli ultimi 20’ meravigliosi nel resistere all’assalto dei maestri tutti neri.

Così il Galles ha battuto la Nuova Zelanda

Al Principality Stadium di Cardiff il copione di 73 anni di sconfitte è stato completamente riscritto. Davanti a un pubblico che aspettava da una vita una giornata così, il Galles ha giocato con il coraggio di chi non ha nulla da perdere e tutto da conquistare. L’inizio è stato travolgente: Tomos Williams e il capitano Dewi Lake hanno portato i padroni di casa sul 14-0, prima che Archie Griffin firmasse la terza meta gallese. Gli All Blacks hanno risposto con tre mete portandosi 21-21 e sembravano pronti a prendere il largo nel secondo tempo. Il Galles, invece, è ripartito più forte: meta di Eddie James, poi Louis Rees-Zammit ha fatto esplodere Cardiff con un’altra marcatura. Cinque mete complessive, tutte trasformate da Sam Costelow, per un incredibile 35-21 che ha fatto tremare gli All Blacks, bravi ad accorciare con Lakai, portandosi sul 35-28. A quel punto però i maestri sono diventati i gallesi. Placcaggi, sacrificio, coraggio e una difesa capace di respingere ogni tentativo. Fino all’ultimo pallone, fino al fischio finale che ha liberato la gioia di un paese intero.