L'errore di Garbisi è clamoroso: un calcio totalmente sbagliato diventa virale, lui resta impietrito
Un pomeriggio da dimenticare, un pallone calciato troppo lungo e un’immagine destinata a fare il giro del web. Con tanto di foto che fanno vedere dove va a finire il pallone e commenti da parte di tutto il popolo del web, non solo italiano. Paolo Garbisi finisce al centro delle discussioni dopo l’incredibile errore commesso nel finale di Italia-Argentina, la sfida di Nations Championship disputata allo stadio Ferraris di Genova e terminata con la vittoria dei Pumas per 19-14.
Una partita che gli Azzurri avevano ancora la possibilità di riaprire, nonostante una ripresa complicata e il vantaggio argentino da recuperare. Quando il cronometro è ormai oltre l’ottantesimo minuto, di un soffio, l’Italia conquista una punizione e ha un’ultima occasione per provare a costruire l’assalto decisivo. Anche perché l’Argentina è allo stremo e sta sbagliando tutto. La scelta è quella, inevitabile, di andare in touche, a pochi metri dalla linea di meta avversaria, per organizzare una rimessa e tentare il tutto per tutto.
Sul pallone va Garbisi. Ma il calcio dell’apertura azzurra è completamente sbagliato: l’ovale vola troppo lungo, supera direttamente la linea e finisce oltre il campo senza concedere all’Italia la possibilità di giocare la touche. L’arbitro fischia la fine. È l’ultimo atto di una sconfitta amarissima. L’Italia non batte l’Argentina, con la maglia a strisce verticali, omaggio al quarantesimo anniversario della vittoria dell’Argentina ai Mondiali di calcio di Messico 1986, dal 2008 a Cordoba, in casa addirittura dal 1998.
Garbisi, l’errore clamoroso e la sua reazione
Un errore clamoroso, quello di Garbisi, soprattutto per il momento in cui è arrivato. In pochi istanti il video dell’episodio incriminato ha iniziato a circolare sui social, accompagnato da commenti, critiche e reazioni da parte dei tifosi. L’ultima giocata della partita è diventato il simbolo di un pomeriggio da dimenticare, nato con ben altre premesse vista la bellezza del primo tempo della nazionale di Quesada. Per Garbisi, una giornata difficilissima, con le telecamere impietose che lo inquadrano choccato dopo l’errore fatto. Per l’Italia, un’altra occasione persa.
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