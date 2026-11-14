L'errore di Garbisi è clamoroso: un calcio totalmente sbagliato diventa virale, lui resta impietrito

Un pomeriggio da dimenticare, un pallone calciato troppo lungo e un’immagine destinata a fare il giro del web. Con tanto di foto che fanno vedere dove va a finire il pallone e commenti da parte di tutto il popolo del web, non solo italiano. Paolo Garbisi finisce al centro delle discussioni dopo l’incredibile errore commesso nel finale di Italia-Argentina, la sfida di Nations Championship disputata allo stadio Ferraris di Genova e terminata con la vittoria dei Pumas per 19-14.

Una partita che gli Azzurri avevano ancora la possibilità di riaprire, nonostante una ripresa complicata e il vantaggio argentino da recuperare. Quando il cronometro è ormai oltre l’ottantesimo minuto, di un soffio, l’Italia conquista una punizione e ha un’ultima occasione per provare a costruire l’assalto decisivo. Anche perché l’Argentina è allo stremo e sta sbagliando tutto. La scelta è quella, inevitabile, di andare in touche, a pochi metri dalla linea di meta avversaria, per organizzare una rimessa e tentare il tutto per tutto.

Sul pallone va Garbisi. Ma il calcio dell’apertura azzurra è completamente sbagliato: l’ovale vola troppo lungo, supera direttamente la linea e finisce oltre il campo senza concedere all’Italia la possibilità di giocare la touche. L’arbitro fischia la fine. È l’ultimo atto di una sconfitta amarissima. L’Italia non batte l’Argentina, con la maglia a strisce verticali, omaggio al quarantesimo anniversario della vittoria dell’Argentina ai Mondiali di calcio di Messico 1986, dal 2008 a Cordoba, in casa addirittura dal 1998.