Italia-Isole Fiji, Nations Championship rugby: orario e dove vederla in tv e in streaming
Dopo la netta sconfita subita con il Sudafrica, e il ko di misura con l'Argentina, l'Italia cerca il riscatto nella sfida valevole per la sesta e ultima giornata della Nations Championship di rugby, contro le Fiji. Le due squadre sono in cerca di una vittoria per arrivare al meglio al weekend delle finali di Twickenham.
Italia-Fiji, data, luogo e orario della sfida
La sfida tra Italia e Fiji, valevole per la sesta giornata della Nations Championship, andrà in scena oggi sabato 21 novembre, al Bluenergy Stadium di Udine, con calcio di inizio previsto alle 17:40.
Italia Fiji, come vederla in tv e streamingIl match tra Italia e Fiji sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena e in chiaro su TV8. La gara sarà trasmessa in streaming su Sky Go e Now.
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