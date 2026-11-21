Dopo la netta sconfita subita con il Sudafrica , e il ko di misura con l'Argentina , l'Italia cerca il riscatto nella sfida valevole per la sesta e ultima giornata della Nations Championship di rugby, contro le Fiji. Le due squadre sono in cerca di una vittoria per arrivare al meglio al weekend delle finali di Twickenham.

Italia-Fiji, data, luogo e orario della sfida

La sfida tra Italia e Fiji, valevole per la sesta giornata della Nations Championship, andrà in scena oggi sabato 21 novembre, al Bluenergy Stadium di Udine, con calcio di inizio previsto alle 17:40.

Italia Fiji, come vederla in tv e streaming

Il match tra Italia e Fiji sarà trasmessa in diretta tv sue in chiaro su TV8. La gara sarà trasmessa in streaming su Sky Go e Now.