Italrugby al Sei Nazioni senza l'infortunato Todaro: il bollettino medico

ROMA - Niente 'Sei Nazioni' per Edoardo Todaro che, come comunicato dalla Federugby in una nota, sarà costretto a saltare l'appuntamento per infortunio .

Todaro ko, niente Sei Nazioni: la nota della Fir

Questo il bollettino medico diramato dalla Fir sul proprio sito ufficiale: "Nel corso del raduno della Nazionale a Verona in vista dell'imminente Sei Nazioni, Edoardo Todaro ha riportato un infortunio al ginocchio. Gli esami strumentali effettuati hanno evidenziato una lesione del legamento crociato anteriore destro.Il 19enne utility back del Northampton farà rientro presso il proprio club di appartenenza dove proseguirà il percorso di recupero e la riabilitazione seguito dallo staff medico inglese in sinergia con quello dell'Italrugby".

Sei Nazioni, il calendario dell'Italrugby

Gli azzurri del ct Gonzalo Quesada esordiranno nel torneo di rugby più antico del mondo sabato 7 febbraio (ore 15.10) allo Stadio Olimpico di Roma contro la Scozia (partita che sarà trasmessa in diretta sui canali Sky Sport). Questo il calendario dell’Italia nel Guinness Sei Nazioni 2026:

Italia-Scozia: 7 febbraio (ore 15.10) - Roma, Stadio Olimpico

Irlanda-Italia: 14 febbraio (ore 14.10 locali) - Dublino, Aviva Stadium

Francia-Italia: 22 febbraio (ore 16.10) - Lille, Decathlon Arena

Italia-Inghilterra: 7 marzo (ore 17.40) - Roma, Stadio Olimpico

Galles-Italia: 14 marzo (ore 16.40 locali) - Cardiff, Principality Stadium