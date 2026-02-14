Irlanda-Italia diretta Sei Nazioni, segui live la sfida di rugby oggi

14:15

Irlanda - Italia Sei Nazioni, dove vederla in tv

Di seguito tutte le informazioni per vedere in diretta Irlanda - Italia di rugby, seconda giornata del Sei Nazioni

14:12

Irlanda e Italia: come arrivano alla sfida

La formazione guidata dal ct Gonzalo Quesada arriva dal successo all’esordio all’Olimpico, dove la scorsa settimana ha superato la Scozia con il punteggio di 18-15. L’Irlanda, invece, è ancora alla ricerca della prima vittoria in questa edizione dopo il ko in trasferta contro la Francia, vittoriosa per 36-14. In classifica gli Azzurri occupano il terzo posto con 4 punti, mentre gli irlandesi sono penultimi a quota zero.

14:00

Arbitro donna

Il match tra l'Irlanda di Andy Farrell e l'Italia di Gonzalo Quesada inizierà alle 15.10. L’irlandese Hollie Davidson è l'arbitro del match, prima donna a dirigere un incontro del Sei Nazioni maschile. Davidson sarà coadiuvata dagli assistenti Matthew Carley (Inghilterra) e Luc Ramos (Francia). Al TMO l’inglese Ian Tempest, al bunker il francese Tual Trainini.

Dublino, Aviva Stadium