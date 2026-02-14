Irlanda-Italia diretta Sei Nazioni, segui live la sfida di rugby oggi
DUBLINO (Irlanda) - La nazionale italiana di rugby cerca conferme contro l'Irlanda, nella seconda giornata del torneo Sei Nazioni 2026: esaltata dalla vittoria di una settimana fa contro la Scozia nell'esordio a Roma, la squadra del ct Gonzalo Quesada affronta un avversario forte, soprattutto in casa, ma reduce dal ko (36-14) con la Francia nella prima giornata. Il match si gioca alle 15.10 all’Aviva Stadium di Dublino.
14:15
Irlanda - Italia Sei Nazioni, dove vederla in tv
Di seguito tutte le informazioni per vedere in diretta Irlanda - Italia di rugby, seconda giornata del Sei Nazioni
14:12
Irlanda e Italia: come arrivano alla sfida
La formazione guidata dal ct Gonzalo Quesada arriva dal successo all’esordio all’Olimpico, dove la scorsa settimana ha superato la Scozia con il punteggio di 18-15. L’Irlanda, invece, è ancora alla ricerca della prima vittoria in questa edizione dopo il ko in trasferta contro la Francia, vittoriosa per 36-14. In classifica gli Azzurri occupano il terzo posto con 4 punti, mentre gli irlandesi sono penultimi a quota zero.
14:00
Arbitro donna
Il match tra l'Irlanda di Andy Farrell e l'Italia di Gonzalo Quesada inizierà alle 15.10. L’irlandese Hollie Davidson è l'arbitro del match, prima donna a dirigere un incontro del Sei Nazioni maschile. Davidson sarà coadiuvata dagli assistenti Matthew Carley (Inghilterra) e Luc Ramos (Francia). Al TMO l’inglese Ian Tempest, al bunker il francese Tual Trainini.
Dublino, Aviva Stadium