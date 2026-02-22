Sei Nazioni, dove vedere Francia-Italia: orario e tv in chiaro
LILLE (FRANCIA) - Dopo la vittoria centrata all'esordio contro la Scozia all'Olimpico e l'ottima prova nel match perso sul campo dell'Irlanda, torna in campo oggi l'Italrurgby nella terza giornata del Sei Nazioni 2026 che vedrà gli azzurri di Gonzalo Quesada far visita alla Francia.
Sei Nazioni, dove e a che ora si gioca Francia-Italia
La partita tra Francia e Italia è in programma oggi (domenica 22 febbraio) alle ore 16.10. Le due formazioni si affronteranno alla 'Decathlon Arena-Stade Pierre Mauroy' di Lille. Nello stesso stadio è andato in scena l'ultimo dei 50 precedenti, il match pareggiato 13-13 con il rammarico azzurro per ilò palo colpito su calcio piazzato da Paolo Garbisi a tempo scaduto.
Torna Capuozzo nell'Italia vestita in 'rosso Garibaldi'
Il rientro di Capuozzo (che torna a vestire la maglia numero 15 dopo l’infortunio con il suo club che lo ha tenuto ai box per le prime due partite del Sei Nazioni) è l'unica novità alla partita contro l’Irlanda nel XV iniziale dell’Italia che, nel match contro i 'Bleus' che metterà in palio il 'Trofeo Garibaldi', giocherà per l’occasione con la maglia interamente in ‘Rosso Garibaldi’, colore che richiama le giubbe dei garibaldini.
Le formazioni di Francia-Italia
FRANCIA: 15 Thomas Ramos, 14 Théo Attissogbe, 13 Émilien Gailleton, 12 Fabien Brau-Boirie, 11 Louis Bielle-Biarrey, 10 Matthieu Jalibert, 9 Antoine Dupont, 8 Anthony Jelonch, 7 Oscar Jegou, 6 François Cros, 5 Emmanuel Meafou, 4 Thibaud Flament, 3 Dorian Aldegheri, 2 Julien Marchand, 1 Jean-Baptiste Gros. Ct: Galthié
A disposizione: 16 Peato Mauvaka, 17 Rodrigue Neti, 18 Georges-Henri Colombe, 19 Charles Ollivon, 20 Mickaël Guillard, 21 Lenni Nouchi, 22 Baptiste Serin, 23 Pierre-Louis Barassi.
ITALIA: 15 Ange Capuozzo, 14 Louis Lynagh, 13 Tommaso Menoncello, 12 Leonardo Marin, 11 Monty Ioane, 10 Paolo Garbisi, 9 Alessandro Fusco, 8 Lorenzo Cannone, 7 Manuel Zuliani, 6 Michele Lamaro (C), 5 Andrea Zambonin, 4 Niccolò Cannone, 3 Simone Ferrari, 2 Giacomo Nicotera, 1 Danilo Fischetti. Ct: Quesada
A disposizione: 16 Pablo Dimcheff, 17 Mirco Spagnolo, 18 Giosuè Zilocchi, 19 Federico Ruzza, 20 Riccardo Favretto, 21 David Odiase, 22 Alessandro Garbisi, 23 Paolo Odogwu.
ARBITRO: Andrew Brace (Irlanda).
Le parole del ct azzurro Quesada alla vigilia
“La Francia? È una squadra che non ha punti deboli, è forte in tutte le fasi del gioco e in tutte le individualità - ha spiegato Quesada alla vigilia -. Noi dovremo innanzitutto cercare di non farli giocare troppo in libertà e in fiducia. Capuozzo? Poteva essere pronto per giocare contro l’Irlanda ma abbiamo scelto di dare fiducia a chi si era allenato bene nelle prime tre settimane, come ad esempio Lorenzo Pani che ha poi fatto una buona partita. Daremo una opportunità ora a Ange che avrà una motivazione in più”. Così il ct sulla maglia rossa: “È una opportunità diversa. A me personalmente piace molto. Da quando l’ho vista la prima volta mi è piaciuta sia esteticamente che per il messaggio storico legato. È interessante anche per i tifosi vedere la propria squadra giocare in maglie diverse”.
Francia-Italia trasmessa anche in chiaro: dove vederla in tv e in streaming
Il match tra Francia e Italia, valido per la terza giornata del Sei Nazioni 2026, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Arena (per abbonati) e su TV8 (in chiaro), ma potrà essere seguito anche in streaming su NowTV e SkyGo (per abbonati). Una diretta testuale sarà inoltre disponibile sul sito del Corriere dello Sport-Stadio.
