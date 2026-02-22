Sei Nazioni, dove vedere Francia-Italia: orario e tv in chiaro

Le parole del ct azzurro Quesada alla vigilia

“La Francia? È una squadra che non ha punti deboli, è forte in tutte le fasi del gioco e in tutte le individualità - ha spiegato Quesada alla vigilia -. Noi dovremo innanzitutto cercare di non farli giocare troppo in libertà e in fiducia. Capuozzo? Poteva essere pronto per giocare contro l’Irlanda ma abbiamo scelto di dare fiducia a chi si era allenato bene nelle prime tre settimane, come ad esempio Lorenzo Pani che ha poi fatto una buona partita. Daremo una opportunità ora a Ange che avrà una motivazione in più”. Così il ct sulla maglia rossa: “È una opportunità diversa. A me personalmente piace molto. Da quando l’ho vista la prima volta mi è piaciuta sia esteticamente che per il messaggio storico legato. È interessante anche per i tifosi vedere la propria squadra giocare in maglie diverse”.