Francia-Italia diretta Sei Nazioni: segui la sfida di rugby oggi LIVE

LILLA (FRANCIA) - Dopo la vittoria centrata all' esordio contro la Scozia all'Olimpico e l'ottima prova nel match perso sul campo dell' Irlanda , l'Ital rugby torna in campo oggi - domenica 22 febbraio - nella terza giornata del Sei Nazioni . Avversari degli azzurri del ct Gonzalo Quesada , a Lille , i campioni in carica della Francia , reduci dal convincente successo di Cardiff contro il Galles (54-12) . Segui la diretta della partita sul sito de 'Il Corriere dello Sport - Stadio' .

15:45

Francia-Italia, i precedenti

Le due formazioni si sono affrontate 50 volte: il bilancio sorride ai 'Blues' con 46 vittorie. Tre invece le vittorie dell'Italia più un pareggio, quello maturato nel 2024. In quell'occasione il match si chiuse con il punteggio di 13-13 e con il grande rammarico azzurro per il palo colpito su calcio piazzato da Paolo Garbisi a tempo scaduto.

15:35

Francia-Italia trasmessa anche in chiaro: dove vederla in tv e in streaming

Il match tra Francia e Italia, valido per la terza giornata del Sei Nazioni 2026, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Arena (per abbonati) e su TV8 (in chiaro), ma potrà essere seguito anche in streaming su NowTV e SkyGo (per abbonati).

15:25

Torna Capuozzo nell'Italia vestita in 'rosso Garibaldi'

Il rientro di Capuozzo (che torna a vestire la maglia numero 15 dopo l’infortunio alla mano con il suo club che lo ha tenuto ai box per le prime due partite del Sei Nazioni) è l'unica novità alla partita contro l’Irlanda nel XV iniziale dell’Italia che, nel match contro i 'Bleus' che metterà in palio il 'Trofeo Garibaldi', giocherà per l’occasione con la maglia interamente in ‘rosso Garibaldi’, colore che richiama le giubbe dei garibaldini.

15:15

Le formazioni di Francia e Italia

FRANCIA: 15 Théo Attissogbe, 14 Gaël Dréan, 13 Émilien Gailleton, 12 Fabien Brau-Boirie, 11 Louis Bielle-Biarrey, 10 Thomas Ramos, 9 Antoine Dupont, 8 Anthony Jelonch, 7 Oscar Jegou, 6 François Cros, 5 Emmanuel Meafou, 4 Thibaud Flament, 3 Dorian Aldegheri, 2 Julien Marchand, 1 Jean-Baptiste Gros. Ct: Galthié.

A disposizione: 16 Peato Mauvaka, 17 Rodrigue Neti, 18 Georges-Henri Colombe, 19 Charles Ollivon, 20 Mickaël Guillard, 21 Lenni Nouchi, 22 Baptiste Serin, 23 Pierre-Louis Barassi.

ITALIA: 15 Ange Capuozzo, 14 Louis Lynagh, 13 Tommaso Menoncello, 12 Leonardo Marin, 11 Monty Ioane, 10 Paolo Garbisi, 9 Alessandro Fusco, 8 Lorenzo Cannone, 7 Manuel Zuliani, 6 Michele Lamaro (C), 5 Andrea Zambonin, 4 Niccolò Cannone, 3 Simone Ferrari, 2 Giacomo Nicotera, 1 Danilo Fischetti. Ct: Quesada.

A disposizione: 16 Pablo Dimcheff, 17 Mirco Spagnolo, 18 Giosuè Zilocchi, 19 Federico Ruzza, 20 Riccardo Favretto, 21 David Odiase, 22 Alessandro Garbisi, 23 Paolo Odogwu.

ARBITRO: Andrew Brace (Irlanda).

15:10

Sei Nazioni, Francia-Italia: dove e a che ora si gioca

La sfida tra Francia e Italia, valida per la terza giornata del Sei Nazioni 2026, è in programma oggi (domenica 22 febbraio) alle ore 16:10. Le due formazioni si affronteranno alla 'Decathlon Arena-Stade Pierre Mauroy' di Lille.

Decathlon Arena-Stade Pierre Mauroy, Lille - Francia