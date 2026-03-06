Sei Nazioni, Lamaro carica l'Italia contro l'Inghilterra: "Siamo performanti contro squadre più fisiche di loro"

Sabato 7 marzo gli Azzurri di Quesada affronteranno l'Inghilterra nella quarta - e penultima - giornata del Sei Nazioni di rugby. La sfida di domani alle 17:40 sarà il 32° incontro ufficiale con la formazione inglese che ci ha sempre sconfitti. dunque una vittoria potrebbe essere un risultato storico per l'Ital rugby che troverebbe la sua seconda vittoria nel torneo.

Lamaro sprona i suoi: "Siamo preparati, li metteremo in difficoltà"

Il capitano della Nazionale italiana di rugby, Michele Lamaro, ha parlato della sfida contro l'Inghilterra: "Vi assicuro che ci siamo preparati bene. Il percorso di crescita avuto fin qui ci ha portato a essere performanti anche contro squadre più fisiche dell'Inghilterra. I progressi sono cominciati anni fa, guardando davanti a noi, partita dopo partita. L'ambizione è continuare a migliorare ancora e ancora, perché oggi, al di là di vittorie e sconfitte, siamo competitivi contro chiunque. Siamo fiduciosi che se giocheremo una grande partita allora metteremo l'Inghilterra in difficoltà". la conferenza stampa poi prosegue con le sue sensazioni sulla gara:"Queste partite le indirizzano gli episodi. Speriamo allora siano dalla nostra parte. Vogliamo portare in campo il lavoro fatto. Non bisogna dare agli avversari l'opportunità di entrare nei nostri 22 metri, loro sono molto efficaci in quella zona di campo. Il nostro lavoro, quello che abbiamo preparato, è provare ad anticipare il più possibile al centro del campo. Lì si farà la differenza, ma devo dire che per ora abbiamo sfruttato bene la settimana scorsa per recuperare".

Il cammino dell'Italia al Sei Nazioni

La sfida contro l'Inghilterra sarà la quarta giornata di questo sei Nazioni. Fino ad ora l'Italia ha affrontato la Scozia, conquistando la prima ed uncica vittoria nel torneo per 18-15. Poi sono arrivate due sconfitte nette, prima con l'Irlanda (20-13) poi con la Francia (33-8). A seguire la sfida di sabato 7 marzo, ci sarà la quinta ed ultima giornata del torneo contro il Galles, in programma per il 14 marzo al Millennium Stadium di Cardiff. Al momento l'Italia si trova al 5 posto della classifica a pari punti (5) proprio con l'Inghilterra. La gara si rivela fondamentale anche in vista della successiva sfida con il Galles che è ultimo a 1 punto.