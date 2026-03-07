Italia-Inghilterra Sei Nazioni di rugby: orario e dove vedere il match in tv e in streaming

Un tabù lungo più di trent’anni da provare finalmente a spezzare. Oggi pomeriggio allo Stadio Olimpico di Roma l’Italrugby affronta l’Inghilterra con un obiettivo chiaro: riuscire per la prima volta nella sua storia a battere la formazione della Rosa Rossa. Dal primo confronto nell’ottobre del 1991, infatti, gli azzurri non sono mai riusciti a imporsi sugli inglesi. Nei 32 precedenti disputati finora il successo è sempre andato all’Inghilterra, e lo stesso è accaduto anche da quando l’Italia è entrata nel Sei Nazioni nel 2000. Una serie che pesa, ma che oggi la squadra azzurra proverà a interrompere. Questa volta, però, la sfida sembra meno scontata del passato. Anche l’Inghilterra, forse per la prima volta nella sua lunga storia, non considera la vittoria una formalità. Il ricordo corre alla partita di due anni fa proprio a Roma, quando gli inglesi riuscirono a imporsi solo nel finale per 27-24, dopo una gara combattuta fino all’ultimo secondo. A rendere l’atmosfera ancora più speciale sarà lo Stadio Olimpico, che si prepara al tutto esaurito. Il pubblico italiano, che non ha mai fatto mancare il proprio sostegno alla Nazionale neppure nei momenti più difficili, è pronto a spingere gli azzurri con il suo entusiasmo