Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
domenica 8 marzo 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

L'Italia del rugby compie l'impresa e la stampa inglese è traumatizzata: "In rovina, in crisi..."

Le reazioni oltremanica allo storico successo degli azzurri nella quarta giornata del Sei Nazioni
3 min

Tiene banco nel mondo del rugby la storica impresa dell'Italia, capace di battere nel torneo del Sei Nazioni l'Inghilterra, per la prima volta nella storia dopo 32 partite e altrettante sconfitte. Gli azzurri si sono imposti 23-18 sui maestri inglesi, che ora sono anche dietro di 3 punti alla nostra nazionale nella classifica del torneo, con una giornata soltanto da giocare nel prossimo weekend: "Sembra che Steve Borthwick abbia perso il controllo di questa Inghilterra", scrive il Telegraph, sottolineando le difficoltà del ct e poi titolando anche "il Sei Nazioni inglese è in rovina dopo la sconfitta con l'Italia".

La crisi dell'Inghilterra sulla stampa

La stampa britannica è rimasta turbata dalla sconfitta i rimonta dei ragazzi di Quesada: "Scossi" titola The Guardian e "Shock" il Daily Mail. La BBC, tv di Stato del Regno Unito, apre il commento alla partita sul proprio sito internet con il titolo "l’Italia manda in crisi l’Inghilterra crisi con una vittoria storica" e in un altro pezzo ipotizza: "La sconfitta di Roma segna l'inizio della fine dell'impero di Borthwick?". "Forse l’inno di casa prima della partita è stato cantato più forte e con più intensità, ma, francamente, era difficile ricordarne uno più appassionato", si legge ancora sul Guardian. Il sito PlanetRugby, infine, sottolinea la portata storica della vittoria italiana: "Non è stato soltanto un risultato, né semplicemente una statistica da consegnare agli almanacchi, ma un vero terremoto nel panorama del rugby europeo".

 

 

 

 

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Sei Nazioni

Da non perdere

Italrugby, l'inizio del viaggioL'Italia batte l'Inghilterra

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS