L'Italia del rugby compie l'impresa e la stampa inglese è traumatizzata: "In rovina, in crisi..."
Tiene banco nel mondo del rugby la storica impresa dell'Italia, capace di battere nel torneo del Sei Nazioni l'Inghilterra, per la prima volta nella storia dopo 32 partite e altrettante sconfitte. Gli azzurri si sono imposti 23-18 sui maestri inglesi, che ora sono anche dietro di 3 punti alla nostra nazionale nella classifica del torneo, con una giornata soltanto da giocare nel prossimo weekend: "Sembra che Steve Borthwick abbia perso il controllo di questa Inghilterra", scrive il Telegraph, sottolineando le difficoltà del ct e poi titolando anche "il Sei Nazioni inglese è in rovina dopo la sconfitta con l'Italia".
La crisi dell'Inghilterra sulla stampa
La stampa britannica è rimasta turbata dalla sconfitta i rimonta dei ragazzi di Quesada: "Scossi" titola The Guardian e "Shock" il Daily Mail. La BBC, tv di Stato del Regno Unito, apre il commento alla partita sul proprio sito internet con il titolo "l’Italia manda in crisi l’Inghilterra crisi con una vittoria storica" e in un altro pezzo ipotizza: "La sconfitta di Roma segna l'inizio della fine dell'impero di Borthwick?". "Forse l’inno di casa prima della partita è stato cantato più forte e con più intensità, ma, francamente, era difficile ricordarne uno più appassionato", si legge ancora sul Guardian. Il sito PlanetRugby, infine, sottolinea la portata storica della vittoria italiana: "Non è stato soltanto un risultato, né semplicemente una statistica da consegnare agli almanacchi, ma un vero terremoto nel panorama del rugby europeo".