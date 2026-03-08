L'Italia del rugby compie l'impresa e la stampa inglese è traumatizzata: "In rovina, in crisi..."

Tiene banco nel mondo del rugby la storica impresa dell'Italia, capace di battere nel torneo del Sei Nazioni l'Inghilterra, per la prima volta nella storia dopo 32 partite e altrettante sconfitte. Gli azzurri si sono imposti 23-18 sui maestri inglesi, che ora sono anche dietro di 3 punti alla nostra nazionale nella classifica del torneo, con una giornata soltanto da giocare nel prossimo weekend: "Sembra che Steve Borthwick abbia perso il controllo di questa Inghilterra", scrive il Telegraph, sottolineando le difficoltà del ct e poi titolando anche "il Sei Nazioni inglese è in rovina dopo la sconfitta con l'Italia".