F1, Gp Cina: Bottas in pole, riscatto Vettel a 5,50

ROMA - Mercedes in prima fila nel Gp della Cina: Valtteri Bottas ha centrato la pole position precedendo il compagno di squadraLewis Hamilton: un risultato che convince gli esperti di quo te che piazzano il finlandese davanti a tutti per la vittoria, nella gara di domani, a 2,30 sul tabellone 888sport.it. A quota 3,00 la vittoria del campione del mondo, mentre le due Ferrari di Sebastian Vettel e Charles Leclerc, rispettivamente terzo e quarto in griglia, inseguono in lavagna. Il riscatto del tedesco, dopo i problemi in Bahrain, è a 5,50, la prima vittoria in F1 per il monegasco viaggia a 8 volte la posta. Doppia cifra per Max Verstappen che scatterà dalla terza fila con la sua Red Bull: il pilota olandese è a 11,00.

Ferrari, qualifiche deludenti in Cina