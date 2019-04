Serie A, Lazio-Udinese: le quote puntano sui biancocelesti

ROMA - Di nuovo in campo per riavvicinarsi al quarto posto nel recupero di campionato contro l’Udinese. Vincendo contro i friulani, la Lazio si porterebbe a meno tre dal Milan, dopo aver perso lo scontro diretto con i rossoneri. Gli analisti 888sport.it, considerando i precedenti (cinque vittorie di fila della Lazio negli scontri diretti) e lo scarso feeling dei bianconeri con i match in trasferta (9 ko in 15 gare) danno la squadra di Inzaghi come netta favorita, a 1,35, contro il 4,85 sul pareggio e il tondo 10 per la vittoria dell’Udinese.

TRE GOL Sempre tenendo conto dei precedenti più recenti (gli ultimi tre sono finiti tutti in Over) i trader reputano probabile la possibilità di vedere almeno tre gol complessivi all’Olimpico: si gioca a 1,76.