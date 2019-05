Liverpool, bookmaker sicuri: Van Dijk in corsa per il Pallone d'Oro

ROMA - Al Camp Nou aveva vissuto una serata da incubo, ma ieri Virgil Van Dijk si è ripreso la scena ad Anfield. Il difensore del Liverpool è stato uno dei grandi protagonisti della rimonta sul Barcellona, in Champions League, confermandosi uno dei centrali più forti del mondo. L'entusiasmo post Barça ha contagiato anche i bookmaker inglesi, che dopo il premio come miglior giocatore della Premier gli "prenotano" un posto in prima fila anche per il Pallone d'Oro

A CACCIA DI MESSI In quota Van Dijk irrompe al secondo posto, a quota 3,50, alle spalle di Lionel Messi, che resiste in prima posizione ma con l'offerta in salita (da 1,33 a 1,50). La cavalcata del Liverpool, in finale per il secondo anno consecutivo, rilancia anche Mohamed Salah e Sadio Mane, tutti e due in terza posizione a 8,50, davanti a Cristiano Ronaldo, lontanissimo però a 21 volte la posta. È invece snobbato l'Ajax, grande rivelazione di questa edizione, al momento presente solo con Dusan Tadic a 67,00.