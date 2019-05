Panchina Juve: è sempre più Guardiola nelle quote, ora vale 2,50

ROMA - Fabio Paratici, che già l'anno scorso è riuscito a tramutare in realtà l'acquisto di CR7, adesso sogna di portare Pep Guardiola sulla panchina della Juve I bianconeri puntano al top manager alla guida della Juventus in caso di addio a Massimiliano Allegri: un sogno che, nell'analisi di Sisal Matchpoint, non è poi così lontano dalla realtà, anzi.

TESTA A TESTA Nella scommessa su chi sarà il l'allenatore dei bianconeri dopo l'estate il testa a testa è serratissimo tra Allegri e Guardiola: il tecnico toscano rimane favorito, ma la sua quota è salita da 1,80 a 2,00, quello catalano lo segue a un soffio ed è passato da 3,00 a 2,50 nelle ultime ore. Si allontana invece l'ipotesi di un ritorno di Antonio Conte, ormai quasi alla firma con l'Inter, proposto a 4,50, mentre resta a 6,00 la pista che porta a Mauricio Pochettino.