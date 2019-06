Basket: Venezia, il 2-0 su Sassari a 1,85

ROMA - Riflettori puntati sul Taliercio, dove il il fattore campo è decisivo per Venezia nelle quote su gara2 delle finali scudetto. Dopo aver conquistato il primo match, e interrotto la serie di 22 vittorie consecutive di Sassari, l'Umana Reyer parte di un soffio avanti per il testa a testa in programma stasera: il 2-0 nella serie è offerto a 1,85 sul tabellone 888sport.it, con Pozzecco e i suoi subito dietro a 1,95.

Punteggio basso

La partita di due giorni fa si è conclusa con uno scarto di appena due punti: anche stavolta i quotisti non si sbilanciano sull'handicap e danno quello di Venezia ad almeno 2 punti a quota 1,75: lo stesso margine per Sassari (+1,5) si gioca invece a 1,83. Previsioni "contenute", infine, per il punteggio finale: anche stavolta prevale l'opzione su un totale non particolarmente alto, con l'Under 158,5 a quota 1,92.