Futuro Totti, i bookmaker dicono Figc

ROMA - Ha dato un fragoroso addio alla Roma, scatenando i betting analyst su quello che succederà nei prossimi mesi. Francesco Totti saluta i giallorossi dopo 30 anni e per i quotisti ci sono buone possibilità che inizi subito una nuova avventura. L'incarico come dirigente Figc è l'ipotesi più probabile sul tabellone Sisal Matchpoint, dove è offerta a 1,44, mentre per un ruolo come dirigente in Serie A si sale a 3,50. Lontana, ma pur sempre in tabellone, la possibilità che Totti trovi una nuova dimensione come allenatore: gli analisti non specificano di quale squadra, includendo implicitamente soluzioni "estreme" come Lazio o Juventus, e la danno a 16 volte la posta.