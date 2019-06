Assen, Quartararo vola: la vittoria si gioca a 6,00

ROMA - Marc Marquez rimane la prima scelta degli analisti, ma stavolta a inseguire il campione del mondo non ci sono i big della classifica mondiale. Il pilota Honda conquista la seconda fila dopo le qualifiche ad Assen e con il quarto posto i bookmaker offrono la sua vittoria a 2,40. Il campione del mondo dovrà però vedersela con due outsider insidiosissimi: il poleman Fabio Quartararo, autore del nuovo record della pista, a 6,00, e Alex Rins, terzo sulla Suzuki e in quota a 4,75. A 6,00 come il pilota del team Petronas c'è la Yamaha ufficiale di Maverick Viñales, mentre Andrea Dovizioso, solo 11°, si gioca a 10,00 davanti all'altro ducatista, Danilo Petrucci, a 13,00 ma settimo sulla griglia di partenza. Male ancora una volta Valentino Rossi, che partirà dalla quattordicesima posizione e a quota 19,00.