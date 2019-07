Salernitana: arriva Ventura, ma i bookmaker sono scettici

ROMA - Tre anni fa Claudio Lotito aveva pensato a lui per la panchina della Lazio (su cui invece rimase Simone Inzaghi dopo la retromarcia di Bielsa): nell’occasione, Gian Piero Ventura declinò l’invito del presidente biancoceleste per rispondere alla chiamata dell’Italia. Ora, dopo mille peripezie, il tecnico ligure ha preso al volo l’offerta del patron dei campani, che gli affida la guida della Salernitana e che è forse uno dei pochi estimatori rimasti. La domanda, a questo punto è lecita: riuscirà Ventura dopo le ultime fallimentari esperienze (il flop mondiale con l’Italia e il brutto ritorno in panchina con il Chievo Verona) a ripartire da Salerno? Nonostante la voglia di rifarsi una reputazione e il rapporto che lo lega a Lotito, gli analisti Sisal Matchpoint seminano qualche dubbio sulla sua nuova avventura e danno come probabile il suo esonero entro Natale. Una possibilità che si gioca a 3,50, più o meno la stessa quota con cui si punta sul pareggio tra Brasile e Argentina nel match di Copa America di domani notte, non proprio un’eventualità remota.