Wimbledon: Williams avanti, trionfo contro la Halep a 1,50

ROMA - Stavolta è partita in seconda linea, vista la forma fisica non eccellente, ma dopo due soli set persi lungo il cammino Serena Williams in finale a Wimbledon e si prende la scena nelle previsioni degli analisti. La campionessa statunitense ha buone possibilità di portare a casa l'ottavo titolo inglese contro Simona Halep: sul tabellone 888sport.it la sua vittoria nel testa a testa di domani vola a 1,50, mentre per la tennista rumena - per la prima volta nella finale dei Championships - si sale a 2,63. Si trovano due ex numero uno del mondo, dunque per i bookmaker è probabile una partita combattuta: l'Under 21,5 game (la scommesse su almeno 22 game complessivi) vale 1,92, mentre l'eventualità che il match arrivi al terzo set è a 2,43. Occhi puntati anche sul possibile tie break, un'opzione a 3,60.