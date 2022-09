Serie A, il pronostico di Monza-Juventus

Prima il pareggio con la Salernitana (2-2) in campionato e poi la sconfitta con il Benfica (2-1) in Champions League hanno fatto scattare il campanello d'allarme in casa Juventus . La " Vecchia Signora ", attualmente a meno 4 dalla capolista, non può di certo permettersi un ulteriore passo falso, sul campo del Monza (ultimo) per i bianconeri conta solo vincere.

La squadra allenata da Massimiliano Allegri oltretutto in questo inizio di stagione non è ancora mai riuscita a conquistare i tre punti in trasferta. Dusan Vlahovic e compagni in Serie A hanno fatto registrare due pareggi con Sampdoria (0-0) e Fiorentina (1-1) mentre in Europa non sono riusciti ad arginare gli attacchi del Psg (2-1).

Il "2" ha una quota interessante

Almeno sulla carta il Monza sembrerebbe essere un avversario alla portata dei bianconeri. Nelle prime 6 giornate di campionato i brianzoli con 3 reti all'attivo e ben 14 al passivo sono riusciti a conquistare un solo punto frutto del pareggio al "Via del Mare" contro il Lecce. Gianluca Caprari e soci nelle restanti 5 gare disputate hanno sempre perso con Torino (2-1), Napoli (4-0), Udinese (2-1), Roma (3-0) e Atalanta (2-0).

Le quote sorridono alla Juventus, il segno 2 è in lavagna mediamente a 1.80 mentre l'1 è proposto a poco più di 4.40. Intrigante il Multigol Ospite 2-4 a 1.95.