L'Ucraina di Malinovskyi sfida la Scozia: quote e pronostico

Quarto impegno per Scozia e Ucraina nel gruppo 1 della “Lega B” della Nations League che, pur con una gara in meno rispetto a Irlanda e Armenia, occupano rispettivamente il secondo e il primo posto nel girone.

Nations League, indovina il risultato di Scozia-Ucraina

Scozia in leggero vantaggio ma... ecco una combo da provare

La nazionale britannica ha all’attivo due vittorie (entrambe contro l’Armenia) e una sconfitta (contro l’Irlanda) mentre l’undici avversario ha battuto prima e pareggiato poi contro l’Irlanda vincendo, nel mezzo, anche il suo primo match contro l’Armenia.

In questo primo tris di impegni Yarmolenko e compagni hanno realizzato cinque reti incassandone soltanto una mentre la squadra guidata da Steve Clark di reti ne ha messe a segno sei subendone però quattro.

Per le quote la nazionale di casa parte con un leggero vantaggio anche se il divario tra l’1 e gli altri due segni non è poi così esagerato. Anzi, la solidità dimostrata finora dalla difesa ucraina autorizzerebbe a concedere proprio alla doppia chance “X2” una certa fiducia. Da abbinare magari, in combo, ad un probabile “Under 3,5”.