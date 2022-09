Belgio-Galles, le migliori quote per le scommesse

Nations League, indovina il risultato di Belgio-Galles

Belgio favorito, ecco una combo dalla quota conveniente

Il Galles ha un solo punto in classifica, quello ottenuto contro il Belgio a giugno. La retrocessione in Lega B è dunque un'ipotesi concreta per una nazionale che comunque può "consolarsi" con la prospettiva di disputare il Mondiale in Qatar.

Il Belgio dopo il ko iniziale contro l'Olanda si è rimesso in carreggiata conquistando 7 punti nelle successive tre partite. Le ultime due hanno regalato l'Under 2,5, fatto un po' insolito per gli standard di De Ketelaere e compagni.

Sulla carta ci sta un ritorno all'Over 2,5, un esito offerto a 1.70 e dunque dalla quota anche conveniente. Il Belgio deve vincere, il Galles ha poco da difendere.

Ha un senso legare l'Over in combo con la vittoria del Belgio, offerta mediamente a 1.35, per alzare ulteriormente la quota.