Nations League, quote e pronostico di Croazia-Danimarca

Dopo le prime 4 giornate la classifica del gruppo 1 della Lega A di Nations League vede la Danimarca al comando con 9 punti seguita dalla Croazia a quota 7. Il programma della 5ª giornata mette a confronto proprio queste due Nazionali, Modric e compagni hanno fatto registrare sempre l'Under 2,5 nelle precedenti 3 gare disputate in questa competizione mentre l'undici scandinavo "ritarda" l'Over 2,5 da 2 sfide consecutive.

Per le quote i padroni di casa partono favoriti

Come il 10 giugno scorso (Danimarca-Croazia 0-1) le quote prevedono un match molto equilibrato, il successo dei "Vatreni" allo "Stadion Maksimir" di Zagabria è proposto mediamente a 2.45 mentre il "2" paga circa il triplo. Padroni di casa quindi leggermente favoriti ma guai a sottovalutare una Danimarca che nelle ultime due trasferte di Nations League ha battuto per 2-1 prima la Francia e poi l'Austria. Piace il Goal al triplice fischio dell'arbitro. Se si vuole "osare" un possibile risultato esatto intriga il "pacchetto" che comprende "1-1; 2-1; 1-2; 2-2" offerto a circa 2.75.