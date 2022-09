Nations League, pronostico ok per la Slovacchia di Lobotka

Penultima giornata di gare anche nel gruppo 3 della Lega C di Nations League . Giovedì 22 settembre, alle 20.45, la Slovacchia ospita l' Azerbaigian . La classifica del girone, a 180 minuti dal termine, vede il Kazakistan in vetta con 10 punti, la Slovacchia a 6 (3 gol fatti e 3 subìti), poi Azerbaigian (4) e Bielorussia (2).

Slovacchia-Azerbaigian, fai il tuo pronostico

Slovacchia in gol nel primo tempo? Scopri la quota

La Slovacchia si gioca tutto nelle ultime due sfide casalinghe contro Azerbaigian e Bielorussia. Entrambe sulla carta alla portata di Lobotka e compagni, non a caso sono arrivate due vittorie esterne per 1-0 nelle sfide disputate contro queste due nazionali.

Per le quote il pronostico è favorevole alla Slovacchia, il segno 1 vale circa 1.35 mentre il 2 è una sorpresa da oltre 8 volte la posta. Chissà che con l'occasione la Slovacchia non possa sfatare un "tabù": nelle 4 gare del girone di Nations League non è mai andata a segno nel primo tempo. Per la cronaca, l'opzione Over 0,5 Casa 1° tempo si gioca a 1.60.