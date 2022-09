Bosnia-Montenegro, il pronostico del match

Indovina il risultato esatto di Bosnia-Montenegro e vinci!

Le quote sorridono alla Bosnia, scopri il pronostico

All’andata, in Montenegro, finì 1-1 e, vale la pena sottolinearlo, la Bosnia è l’unica delle quattro nazionali di questo gruppo ancora imbattuta. Fin qui ha pareggiato le due gare in trasfera (entrambe per 1-1) conquistando i tre punti nelle due in casa. La decifrazione di questo penultimo match sarebbe stata sicuramente più facile se il Montenegro non avesse vinto in Romania con un convincente 3-0. Un successo che permette di restare a contatto con la capolista e di alimentare (almeno) speranze di sorpasso.

Sulla carta tutto è possibile ma, a guardare un po’ tutto il percorso delle due squadre non si può non concedere fiducia al segno “1” che, anche per le quote, sembra poter meritare un pizzico di fiducia in più. Si gioca anche a 1.74, un premio interessante.