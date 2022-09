Nations League, il pronostico di Serbia-Svezia

Al “ Rajko Mitic ” di Belgrado Serbia e Svezia scendono in campo con obiettivi completamente differenti. Le “ Aquile Bianche ”, seconde a meno 3 dalla Norvegia capolista, con un risultato diverso dalla vittoria potrebbero dire addio al sogno di partecipare alle “ Finals ” mentre la Nazionale gialloblù in caso di pareggio o sconfitta potrebbe anche rischiare di retrocedere in Lega C .

La Serbia parte favorita, scopri il pronostico

Per le quote non ci sono dubbi su quale sia la squadra a partire con i favori del pronostico. Il trionfo della Serbia, reduce da tre risultati utili di fila, è in lavagna a 1.87 mentre il segno 2 quadruplica una qualsiasi puntata.

Osservando il ruolino di marcia della Svezia poi si nota subito che Dejan Kulusevski e compagni non stiano attraversando un buon momento, (1 pareggio e 7 sconfitte nelle precedenti 8 gare disputate) l’ultimo successo scandinavo risale addirittura al 12 ottobre scorso (2-0 contro la Grecia). In queste ultime 9 apparizione la “combo” che lega il No Goal all’Under 2,5 ha risposto “presente” in 6 occasioni. Poche reti nell’aria, l’accoppiata 1X più Under 3,5 è offerta a 1.57 mentre la “combo” con il Multigol 1-3 fa salire il moltiplicatore fino a 1.75.