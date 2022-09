Pronostici Nations League, le scommesse di Danimarca-Francia

Lega A di Nations League, nel gruppo 1 non è ancora detta l'ultima parola. La classifica ad una giornata dal termine vede la Croazia, impegnata in trasferta sul campo dell'Austria, al comando con 10 punti mentre la Danimarca, seconda a quota 9, ospita una Francia che è riuscita finalmente a salire in penultima posizione dopo aver battuto per 2-0 l'Austria. Tra i "Bleus" e l'Austria però c'è soltanto un punto di differenza quindi in caso di vittoria o pareggio della Danimarca e di un contemporaneo difficile ma non impossibile successo dell'Austria la situazione di classifica potrebbe cambiare radicalmente.