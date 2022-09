Montenegro-Finlandia, match con quote equilibrate

Nations League, fai i tuoi pronostici sulle gare delle Schedine!

Esito Multigol Casa 1-2, scopri la quota

Il Montenegro non può più agguantare la Bosnia ma neanche retrocedere: in caso di arrivo a pari punti con la Romania avrebbe il vantaggio degli scontri diretti.

La Finlandia per evitare il rischio di essere sorpassata dalla Romania deve vincere questo incontro. In caso di sconfitta a Podgorica, e di contemporaneo pareggio o vittoria rumena con la Bosnia, sarebbe invece condannata alla retrocessione.

Sia Montenegro che Finlandia hanno segnato sei gol a testa nel torneo (non molti) e all'andata Pukki e compagni vinsero 2-0.

Partita dall'esito a dir poco incerto e anche le quote non permettono di assegnare il ruolo di favorita a una delle due selezioni. Come pronostico si può provare l'opzione Multigol Casa 1-2 ipotizzando che il Montenegro possa segnare minimo uno, massimo due gol a quota 1.55.