Svizzera-Repubblica Ceca, per le quote è partita da segno 1

C'è chi gioca per il primo posto e chi per evitare la retrocessione. La seconda questione riguarda Svizzera e Repubblica Ceca, di fronte martedì sera a San Gallo. Ecco l'analisi del match e a seguire il pronostico per le scommesse.

Svizzera-Repubblica Ceca, indovina il risultato e vinci i premi in palio

Si parte dalla doppia chance 1X

Con il poker incassato dal Portogallo (gara in cui Schick ha anche sbagliato un rigore) la Repubblica Ceca è arrivata a 11 gol subiti nel girone di Nations League. Ora per evitare la retrocessione in Lega B i cechi devono per forza vincere a San Gallo contro la Svizzera, ribaltando un pronostico a loro sfavorevole.

Gli elvetici si giocano vincitori a quota 1.65, in questa valutazione pesa molto evidentemente il successo per 2-1 ottenuto in casa della Spagna che ha bissato quello ottenuto a spese del Portogallo.

Dunque Svizzera favorita nonostante anche un pareggio sarebbe utile per centrare l'obiettivo permanenza in Lega A. Per coprirsi ci sta di ricorrere ad una combo: 1X più Over 1,5.