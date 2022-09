Pronostico Norvegia-Serbia, che sfida tra Haaland e Vlahovic!

La sconfitta subita in Slovenia (2-1) complica notevolmente i piani di una Norvegia che ora per passare alla "Final Four" di Nations League si trova costretta a non perdere in casa contro la Serbia. Le due Nazionali sono appaiate momentaneamente in classifica a quota 10 punti ma gli scandinavi vantano il privilegio di occupare la prima posizione grazie al 2-1 inflitto alla Serbia nel girone d'andata.