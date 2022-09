Brasileirao, il pronostico di Internacional-Bragantino

Fai ora i tuoi pronostici!

Padroni di casa favoriti, scopri il pronostico

In campionato il ruolino di marcia interno dell'Internacional parla chiaro, la squadra di Porto Alegre nelle precedenti 4 partite disputate davanti al proprio pubblico ha sempre vinto senza subire gol.

Male il Bragantino in trasferta, nel breve periodo solo un pareggio in cinque gare (4 ko) mentre complessivamente è riuscito a totalizzare soltanto 11 punti in 13 partite.

Per le quote non sembra esserci storia, il segno 1 al triplice fischio dell'arbitro moltiplica la posta per circa 1.80 mentre la più "semplice" combo che lega la doppia chance 1X al Multigol 1-3 è proposta a 1.67.